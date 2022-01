El inesperado ‘Ayusazo’ del Rey Felipe noquea a Pedro Sánchez

El Rey Felipe VI y la Reina Leticia, inauguraron en la mañana de este pasado miércoles 19 de enero FITUR 2022, la feria turística por excelencia que retoma cierta normalidad tras casi dos años de parón o feria ‘descafeinada’ a causa de la pandemia del coronavirus. El Jefe del Estado acudía a la inauguración en el pabellón 9, que es el conocido como el ‘institucional’, el de las distintas regiones españolas.

Aunque a simple vista durante la visita Real se realiza un recorrido casi espontáneo, lo cierto es que en esta ocasión el paseo de los Reyes ha provocado una altísima tensión entre la Casa Real y La Moncloa. Un nuevo enfrentamiento entre el Rey Felipe y el presidente, Pedro Sánchez.

Según han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a La Zarzuela, Moncloa trató por todos los medios que se produjera la visita de los Reyes al Pabellón de la Comunidad de Madrid. El Gobierno quería evitar ese gesto de los monarcas con Madrid (en plena tensión y judicialización de los fondos europeos) y

Sin embargo, esta vez, la Casa Real no cedió y en su protocolo estableció que el stand de Madrid no solo no fuera visitado, sino que fuera la primera parada de Don Felipe y Doña Letizia en su tournée por la feria de turismo. Normalmente ese encuentro entre las autoridades madrileñas (que son las anfitrionas de este certamen turístico) se produce en el pasillo central, tras lo que la visita Real comienza su recorrido normalmente sin pasar por la oferta turística de Madrid. En esta ocasión, pese a los intentos de Moncloa, no ocurrió así.

Lo cierto es que los saludos, gestos y complicidad entre el Rey Felipe e Isabel Díaz Ayuso fue algo muy comentado tras la inauguración oficial. Los Reyes, acompañados por una importante comitiva de personalidades, entre las que, además de Ayuso, iban la presidenta del Congreso, Meritxell Batet o el alcalde, José Luis Martínez Almeida se mostraron cariñosos y atentos ante todos los presentes, que se congratularon de que la feria turística volviera a abrir sus puertas con bastante normalidad, eso sí, entre fuertes medidas de seguridad sanitarias.

El asunto del stand madrileño pasaba prácticamente desapercibido a la prensa allí congregada, ajena a las tensiones palaciegas, pero sí trascendía otro gesto de Felipe VI, que tampoco dejaba ser un bofetón a Sánchez y a su gestión de política exterior con el país africano vecino. El rey quiso tener otro gesto con Marruecos y visitaba su stand.

Un guiño justo dos días después de que el monarca lanzara el mensaje, tal y como publicaba Periodista Digital, de que España y Marruecos tienen que volver a «caminar juntos» y retomar sus relaciones. Los dos países atraviesan una gran crisis diplomática tras la presencia en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.