Pablo Iglesias no digiere el zasca de Carlos Herrera y se despacha con gruesos insultos al periodista

Se ha puesto como el bicho del pantano.

A Pablo Iglesias no le han gustado los palos que le han llovido desde el programa de Carlos Herrera en el que se ha criticado su hábito pedigüeño.

En esta ocasión, el político populista reclamaba dinero para su nuevo proyecto, La Base, algo que ha comentado con mucha sorna el director de ‘Herrera en COPE‘:

Se pasa la vida pidiendo pasta este. Es consustancial. Es decir, dadme dinero para que yo me entretenga, dadme dinero para que yo monte un chiringuito, me entretenga y así pueda decir que incluso los de derechas tienen derecho.

Carlos Herrera dejaba claro que, más allá de la actitud mendicante del político populista, no hay que dedicarle mayor tiempo, que ya no es alguien relevante en el mundo de la política:

Es legítimo, menos mal, gracias, Pablo Iglesias. En fin, dedicarle un solo minuto a este cantamañanas mamarracho me parece una pérdida de tiempo.

El comentario del comunicador almeriense ha puesto de los nervios a un Iglesias que ha sacado su peor cara y su faceta más faltona:

El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno Sánchez dejaba traslucir su odio ante el zasca que la rutilante estrella de COPE le había propinado:

A Carlos Herrera no le gusta que financies @LaBasePublico 😢 y me llama mamarracho y cantamañanas 😱 Pero los obispos pasan el cepillo para financiar con dinero público la COPE y 13TV 🤔 No te enfades Carlos. Aquí te respondemos con cariño 👇🏻

PDT: Gracias por la promo crack 😉 pic.twitter.com/ghJpd1Czbq

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 26, 2022