Dura advertencia de Girauta a los procuradores progres por su cobarde ofensa al presidente de VOX en las Cortes de CyL

La izquierda y extrema izquierda vuelve a hacer alarde de su poca capacidad democrática.

Los procuradores progresistas de las Cortes de Castilla y León demostraron que no están dispuestos a hacer política con quienes piensan distinto, a pesar de que es fundamento de las democracias.

Así quedó de manifiesto en los primeros minutos de la nueva legislatura, cuando un grupo de procuradores de izquierda y extrema izquierda rechazaron darle la mano al nuevo presidente de la Cámara autonómica, Carlos Pollán. ¿El motivo?, que representa a VOX.

Los procuradores, en una evidente falta de respeto y de talante, se limitaron a saludar al vicepresidente primero Francisco Vázquez, del Partido Popular, y a la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, del PSOE. Sin embargo, negaban con la cabeza o con las manos cuando Pollán les extendía la mano.

No se trata de un desliz en el protocolo como el que tuvo el propio Pollán al confundir el cargo de la socialista Ana Sánchez (entre secretaria y no como vicepresidenta segunda), sino de toda una declaración de intenciones que no ha gustado nada a Juan Carlos Girauta.

A través de su cuenta de Twitter, el ex de Ciudadanos lanzó una dura advertencia a los procuradores de izquierda y extrema izquierda: “Aparte de ser la más incompetente, quiere conflicto. Cuidado con los deseos”.

Un mensaje que mandó junto al recordatorio de que “se acuestan con Bildu y hacen ascos a Vox. Nuestra izquierda es la peor de Europa”.

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 10, 2022

Girauta demostró su enfado al recalcar que “la izquierda española padece pensamiento dicotómico. Todo o nada, blanco o negro. A quienes no lo padecemos se nos hace muy difícil razonar con ellos”.

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 10, 2022

Ojalá fuera la rabieta de unos párvulos. Tratar al adversario político como un apestado, literalmente, es muy peligroso para la convivencia y la paz social. En España siempre acaba mal. https://t.co/1q2B0HkXAQ — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 10, 2022

También reaccionó a la falta de respeto de los procuradores el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch:

“Aquí pueden ver claramente a la gentuza socialista y comunista que nos gobierna aun en Moncloa y otras regiones, incapaz de aceptar las reglas democráticas y la urgencia de que gobiernos con VOX vayan echando a dicha patulea hasta de su última madriguera”.