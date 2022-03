VOX saca a la luz la nueva trola de Yolanda Díaz y ‘da un toque’ a la prensa subvencionada

El problema de tener un Gobierno que dice que no pactará con independentistas y etarras, para luego convertir a etarras e independentistas en sus socios de Gobierno, es que la mentira se establece como modus operandi en su forma de Gobierno.

En este caso la ministra de Trabajo y vicepresidenta Segunda. Yolanda Díaz mintió cuando afirmó que el grupo parlamentario VOX votó en contra de la Ley de Cadena Alimentaria: «ustedes han votado en contra de la Ley de Cadena Alimentaria» afirmaba en la sesión de control al Gobierno. Sin embargo, el sector primario nacional ya no se cree sus bulos.

La situación de los agricultores y ganaderos del campo español es agónica, algunos se ven obligados a elegir entre vender a pérdidas o tirar su producto, la enorme e incesante subida de los carburantes -entre el 52 y el 56% del precio final va destinado a pagar impuestos- les dificulta la compra de piensos y productos para el campo, así como la venta a lugares lejanos por la falta de transportes dispuestos.

Con motivo de las reivindicaciones de la agricultura y ganadería, tanto VOX como el Partido Popular decidieron apoyar a los trabajadores del campo, y aquí fue donde el problema se originó.

No tardaron en catalogar de hipócritas a VOX por su negativa en la votación y su posterior apoyo a los trabajadores del entorno rural afectados, acusando a VOX de ‘populista’, hasta cierto punto con sentido, sin embargo VOX jamás votó en contra de dicha Ley, por el contrario se abstuvieron en la votación, sin embargo es más conveniente para la izquierda ‘progre’ acusar a VOX cuando ven que su barco comienza a irse a la deriva, si ellos naufragan, que lo hagan con ellos el resto de partidos.

Sobre la Ley de Cadena Alimentaria que se puso encima de la mesa tuvo unas palabras el propio Jefe Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé:

«(VOX) se abstuvo por los motivos que se expusieron en el debate parlamentario, que es: que no garantizaba la eficacia y lo cierto es que no se ha garantizado los objetivos perseguidos, nuestros agricultores siguen en la misma situación, lo que no se puede es matar moscas a cañonazos».