Yolanda Díaz saca a paseo el fantasma del franquismo ante el previsible bofetón podemita en Andalucía

Está de los nervios.

Yolanda Díaz, que el 11 de junio de 2022 entró de lleno en la campaña andaluza para las elecciones del 19-J, demostró ante los asistentes a su mitín cordobés que empieza a estar necesitada de algún tipo de tranquilizante.

Las encuestas dejan bien a las claras que la izquierda se pega un batacazo importante, pero lo que le preocupa a ella, su marca en esa región, Por Andalucía, no superaría en ningún caso los 9 escaños.

Eso, sumado al escuálido resultado previsto para un PSOE que estaba acostumbrado a ganar por goleada en ese territorio, condena a los podemitas a seguir lamiéndose las heridas en la oposición.

Y, lo que es peor para la vicepresidenta segunda del Gobierno, el palo que supone para su propia plataforma electoral pensando en los comicios generales de finales de 2023.

De ahí que haya decidido liarse la manta a la cabeza y sacar a pasear el fantasma del franquismo para intentar cautivar a estas alturas de la película a algún incauto que todavía haya suelto por ahí.

#EnDirecto | Yolanda Díaz: «Os pido en nombre de los represaliados franquistas que vayáis a votar. Es un derecho, os pertenece a vosotros, no es de ellos. No renunciemos a votar por muy cabreados que estemos» pic.twitter.com/XygbHpX1Ao

Por eso, en un tono gritón y desesperado a más no poder, la también titular de Trabajo se expresaba de esta manera:

La democracia, por muy tristes que estemos, por muy apenadas que estemos, es de la gente. Y lo que os pido es que el 19 de junio, a pesar de toda la tristeza y de todos los miedos, es que nos deis una oportunidad. Salid a movilizar a la gente porque sí es posible cambiar las cosas.En el 2018 no ganaron ellos, perdimos nosotras porque no fuimos a votar. Yo os pido aquí que el 19 de junio vayáis a votar. Por Inma Nieto , por los compañeros y compañeras de Por Andalucía, que ejerzáis vuestros derechos.

Y rápidamente esgrimía el fantasma de Franco, el ‘comodín’ habitual cuando no se tienen propuestas reales que plantear sobre la mesa:

Os pido hoy aquí, en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las cárceles franquistas, que ejerzamos un voto clave. Es un derecho. Os pertenece a vosotros, no es de ellos. No renunciemos a votar, por muy cabreados que estemos. El 19 de junio todo el mundo a votar por la gente, porque sí podemos cambiar las cosas. Cómo no vamos a cambiar las cosas si lo estamos demostrando todos los días.