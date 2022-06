Un periodista de laSexta, troleado por tragarse las cifras del paro de Yolanda Díaz

Es lo que tiene dar por buenos los mensajes que cuela el Gobierno socialcomunista.

Si al final uno se los traga, tal vez acaben por provocar una auténtica intoxicación informativo.

Y si no que se lo digan a Josué Coello, periodista de laSexta, que muy campante él no solo comulgó con los datos del paro ofrecidos por Yolanda Díaz, sino que además los defendió a capa y espada.

De esta manera le pasaba la mano por el lomo a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Pedro Sánchez:

El troleo con el que se topó el periodista de la segunda cadena de Atresmedia fue, sencillamente, glorioso:

A ver si me puedes resolver esta duda. https://t.co/HtLPGRHXmz

Indefinido quiere decir que el empresario te echa cuando le da la gana y que la jornada puede ser de duración indefinida, es decir, que trabajarás las horas que necesite el empresario. No es un contrato fijo

Jajajjj, la izquierda es maestra en manipulación, eso de cambiar el contrato temporal x «fijo discontinuo» q ya no cuenta como parado es genial para engañar bobos

Claro que sí campeón. Espero que mañana saquen un decreto para llamar a la tristeza » felicidad poco intensa» y así podremos decir que en España no existe la gente triste, que todos son felices.

«Vivo en la Secta»… Ah vale, ya lo ha dicho todo. Allí donde la pobreza energética cuando la luz no costaba ni la mínima parte que ahora. Allí donde se cuidaron de no hacer ningún especial de los EREs. Ud. es al periodismo, lo que yo a la física cuántica. 😅

No hace falta que digas que pongas en tu perfil que trabajas en la Secta y en el Congreso, pero no lo haces de periodista, si no de afín, agradecido, chupoptero, eso nones periodismo, para eso estudiaste una carrera para servir pleitesía a cambio de Dios sabe que..

