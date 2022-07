El vergonzoso vídeo del acto oficial de Irene Montero que ya es viral: “Holi a todes, ¿voy guapísime?”

Un acto oficial del ministerio de Igualdad. Una celebración especial con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas No Binarias, el salón de actos del ministerio y una cita, el pasado 14 de julio, que se ha hecho viral por lo que aparentemente es la frivolidad con la que se gasta (y en qué) el dinero público Irene Montero.

Desde luego que las redes sociales, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, están que arden con ese acto. Concretamente existe un vídeo, de poco más de 4 minutos de duración (el evento duró 1 hora y 5 minutos) que se ha hecho viral y que tiene un encabezado o titular que resume el sentir de la ciudadanía:

“Acto oficial del Ministerio de Igualdad. Esto lo pagamos todos”.

En él aparece como principal protagonista uno de los ponentes del acto organizado por Igualdad. Una persona no binaria, con atuendo femenino, que se hace llamar Huga Montes y que dice pertenecer al “mundo del teatro” y que comienza su intervención con una frase que ha provocado indignación, decimos, por su frivolidad.

“Holi, qué tal, cómo estáis. Bienvenides y muchas gracias por estar aquí hoy”. Después del saludo protocolario, Huga se levanta y pide un aplauso al público, pero solo al que piense que va “guapísima” con su conjunto. Después aclara que no se trata de “una llenada de ego gratuita” y aclara que se ha vestido y maquillado en el baño del ministerio, veinte minutos antes de empezar el acto, porque le da miedo salir de casa así.

Afirma que es la realidad de las personas no binarias. El viral vídeo, que además de las redes se difunde por mensajería instantánea en los teléfonos móviles, hace comentarios bastante críticos sobre los argumentos que realiza Montes en su charla en el ministerio de Igualdad.

Argumentos, los de Huga Montes, que van en la dirección de que todo el mundo tendría que preguntar a las personas que se encuentren sobre cuál es su pronombre.

Pero no solo en el resumen difundido en las redes se han producido críticas, tal y como ha comprobado PD en el canal oficial de YouTube de Igualdad también se multiplican las críticas a este acto financiado con dinero público:

“Es urgente echar a estos desequilibrados lo antes posible de las instituciones”, dice un usuario y otro se lo toma con más humor afirmando que “esto pasa cuando una especie no tiene enemigos naturales….”.

Al acto que servía también para presentar un estudio encargado por el Ministerio de Igualdad sobre las personas no binarias titulado ‘Estudio sobre las Necesidades y demandas de las personas no binarias en España’, además de Huga Montes, asistieron la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez –encargada de inaugurar la jornada con motivo del Día Internacional de las Personas No Binarias- y otros ponentes como Acant Escalé Cabré, Triksia Salvador Meza y Cleia Montesdeoca.