Tezanos es un meme viviente: solo el CIS es capaz de proclamar ganador a Sánchez

Si no fuera por la millonada que cuesta al año, sería para echarse unas risas.

Porque lo que está claro, a estas alturas de la película, es que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) debería de llamarse en realidad Centro de Invenciones Sanchistas a tenor de los resultados que arrojan todas y cada una de sus encuestas.

Lo peor de todo es que su máximo rector, José Félix Tezanos, no tiene empacho en convertirse en un meme andante y se apresura a contradecir la lógica de la demoscopia española volviendo a dar ganador de unas elecciones generales a Pedro Sánchez (PSOE).

El sociólogo socialista sabe que no va a morder la mano que le da de comer y le tiene perfectamente considerado, salarialmente hablando.

Así que en un foro organizado por la Cadena SER en Cantabria, a Tezanos no le tembló el pulso para soltar perlas de este calibre:

El presidente del Partido Popular ha tenido su momento, pero de cara a las generales ahora es Pedro Sánchez quien está claramente por delante. En las preguntas que hacemos regularmente, Pedro Sánchez está claramente por delante de Feijóo , que ha tenido su momento, pero que no sé si lo podrá recuperar. Tiene un cierto hándicap al no ser congresista.

Recalca que el PSOE es quien está por delante en la intención de voto y asegura que Feijóo no tendrá fácil recuperar el terreno que, según su criterio, tiene perdido con Sánchez:

Con datos rigurosos, el PSOE está otra vez por delante y se le ve como el partido más cercano. Por contra, Feijóo ha tenido su momento tras ser elegido presidente del PP, pero ahora está por detrás y no está claro que lo pueda recuperar. Es verdad que es un líder bien valorado, pero ha ido bajando, sobre todo desde el punto de inflexión importante del debate en el Senado.

Pese a los patinazos que se ha venido pegando el CIS en las últimas citas electorales como las de Madrid, Castilla y León o Andalucía, Tezanos esgrime la fiabilidad suprema de sus encuestas:

El CIS es mentira que falle. De 25 elecciones solamente no ha acertado en una. No obstante, mi misión no es la de ser adivino, sino proporcionar datos que se modifican día a día.