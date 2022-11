Denuncia al Supremo y a la Fiscalía europea contra Sánchez por falsedad documental

La Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció, el pasado 11 de noviembre, a los gobiernos de Pedro Sánchez por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus países miembros, tal y como informaba Periodista Digital.

La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al Tribunal Supremo y a la Comisión Europea, con copia visible a varios diputados y senadores españoles. Además, se envió la denuncia a miembros de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo.

Ahora conocemos que en la denuncia también se incluyen falsedades en los documentos oficiales remitidos al Parlamento español y a la Unión Europea.

Así, tal y como explican a PD fuentes de esta organización, en el punto 4 de la denuncia se recoge literalmente que “más ilegal aún es que presentara un Plan Presupuestario 2020 del Reino de España el día 15-10-2019 a la Comisión Europea, sin aprobación del Parlamento. En la Introducción de este Plan se falsea la situación diciendo: “La elaboración del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones ”.

“El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Continuando con la falsedad en el mismo primer párrafo del Plan se dice otra falsedad: “Por tanto, el Gobierno en funciones no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año”. En el segundo párrafo se dice: “Así, el enfoque que se ha seguido en la elaboración y remisión del Plan Presupuestario para 2020 consiste en un escenario fiscal inercial”, recalca la denuncia.

Y añaden que de esa forma, el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante los PGE de 2017 que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y ya anticipaba que volvería a incumplirlos, como hizo en 2018 y en 2019, con la intención que se describe en las conclusiones de esta denuncia. En el Plan se dice respecto de 2019 lo siguiente: “Así, para este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit en el 2% del PIB, tal y como ya se notificó en el Programa de Estabilidad”, mientras FUNCAS preveía un 2,3% y el Banco de España en junio refería un 2,4% del PIB, pero el Gobierno superó todas las previsiones y lo llevó al 3,08%, incumpliendo su compromiso con la Unión Europea y con el PEC de la Unión (3%).

“Supone una falsedad radical que el Gobierno se comprometiera a tener un déficit de un 2% el 15 de octubre y que al final del año fuera de un 3,08%. Es evidente que con esta grave falsedad se estaba engañando intencionadamente a la Unión para que aprobara el Plan Presupuestario para 2020 que, además, era inconstitucional. El panel de previsiones anuales de FUNCAS se hace desde 1999 y es una encuesta entre los 19 principales servicios españoles de análisis económicos”, inciden los denunciantes.

Otros puntos de la denuncia (como el apartado 9) también pone de manifiesto otros supuestos delitos de falsedad documental y los denunciantes recuerdan que “también se denuncian las falsedades de los Presupuestos Generales del Estado para 2023”.

Los denunciantes informan a los españoles de que “lo único que puede protegerles de un régimen totalitario, corrupto y decadente es el riguroso cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades públicas, especialmente los parlamentarios, el Gobierno y los jueces”.