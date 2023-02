El futuro de la nación española y los españoles

El supremacismo nazi catalán que viene apoyando los gobiernos de España desde 1996 es, junto con Marruecos, un cáncer maligno que roba toda la capacidad de prosperidad del país. Habría que preguntarse por qué en la década de los 70-80, en la salida de la dictadura, una familia podía adquirir una vivienda en 10 años y vivir solo con un salario y hoy se necesitan 2 salarios y 30 años. Y habría que preguntarse cómo era posible hacer hospitales, carreteras, viviendas de protección oficial, sanidad, educación… sin que ningún español pagara IRPF, ni IVA, ni IBI ni otros impuestos.

Todas las empresas que daban miles de millones de euros que permitían eso, fueron privatizadas. El asesinato de Carrero Blanco cambió la hoja de ruta que incluía, además de la transición a Juan Carlos I, mantener una política de autarquía económica dirigida por el Estado y obtener la bomba atómica.

A Estados Unidos no le gustó, Kissinger abandonó de urgencia España tras entrevistarse con Carrero Blanco sin tener nada previsto en su agenda y el día siguiente fue asesinado. Ahí se torció la Transición y ya con Juan Carlos I como jefe de Estado, se creó una estructura como la que impuso EEUU a Alemania, con CCAA para fraccionar la fuerza como nación del país. Y así hemos llegado hasta aquí, dirigidos por Ali Babá (el presidente de turno ) y sus 400.000 ladrones, con tres millones y medio de parados, jubilados en la pobreza, con más jóvenes sin empleo que ningún país de la UE y con cientos de miles de personas en colas de hambre.

Ésta no es la nación, la sociedad ni el modelo que queríamos los españoles. Ahorran en Sanidad, que hay más de cinco millones de personas en listas de espera, y derrochan en coches oficiales, sus viviendas, aviones, enchufados y chiringuitos que nos cuestan más 60.000 euros/año de gasto innecesario. El peaje para llegar a esta partidocracia corrupta fue trasvasar cientos de miles de millones de pesetas del Estado, la sociedad y todos los españoles, para trasvasarlos a multinacionales con multimillonarios. Ahí comenzó la decadencia y ahora con la política woke, este Gobierno y el que le sustituya (no hay diferencia en lo sustancial entre PSOE y PP), las próximas generaciones nos reprocharán a la actual y anteriores que permitiéramos este latrocinio de la riqueza de todos a manos de unos pocos. La élite política feudal de la casta política no dejará el momio sino los forzamos a hacerlo.