Sánchez, el marido de Begoña, intervino activamente en el rescate de Air Europa y envió instrucciones a Ábalos para facilitar el asunto

La política española se ha visto sacudida por una nueva tormenta mediática que coloca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de la controversia.

Según revelan mensajes de WhatsApp filtrados a los que ha tenido acceso el diario El Mundo, el marido de Begoña intervino personalmente en el rescate de Air Europa apenas cinco días después de que el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, contactara con su esposa, la catedrática fake.

Esta revelación, que forma parte de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha desatado un terremoto político con consecuencias aún difíciles de predecir.

Resulta que parte de los mensajes filtrados de Ábalos no los tiene la UCO, ya que sólo tienen hasta 2021. Y Pedro Sánchez pidiendo investigar la fuente de la filtración… jajaja. Que investiguen, que investiguen, que ya verás qué risas nos vamos a echar cuando se descubra quién… pic.twitter.com/7tAlTbD1I2 — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) May 14, 2025

La cronología de los hechos

Los hechos se remontan a septiembre de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia. El día 3 de septiembre, según consta en los informes policiales, Javier Hidalgo, hijo del fundador de Air Europa (perteneciente al grupo Globalia), realiza una llamada a Begoña Gómez. El contenido exacto de esta conversación no ha trascendido completamente, pero según los mensajes interceptados entre el comisionista Víctor de Aldama y Koldo García (presunto cabecilla de la trama corrupta que infiltró el Ministerio de Transportes), Hidalgo estaba «muy agobiado» y «buscando alternativas» para conseguir el rescate de la aerolínea.

Lo verdaderamente revelador es lo que ocurre apenas cinco días después. El 8 de septiembre, Pedro Sánchez contacta directamente con su entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para hablar específicamente sobre el rescate de Air Europa. En los mensajes filtrados, Sánchez reenvía a Ábalos un texto que, según explica, le había remitido un conocido con experiencia en el sector aeronáutico, donde se ofrecían recomendaciones sobre cómo debería actuar el Ejecutivo ante la crítica situación de la aerolínea.

«Hola Pedro, espero que te encuentres bien. (…) Considero desde mi humilde opinión (…) que efectivamente hay que rescatar a Air Europa, pero no dejarla en manos de Iberia», reza el mensaje reenviado por el presidente. A continuación, Sánchez añade su propia valoración: «Creo que merece la pena que le demos una vuelta».

A la izquierda, Pedro Sánchez criticando los mensajes de apoyo de Rajoy a Bárcenas. A la derecha, Pedro Sánchez mandando mensajes de apoyo a Ábalos. Serio candidato al autozasca del año, del siglo e incluso del milenio. pic.twitter.com/bIifjzhDSz — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) May 12, 2025

La intervención presidencial

La conversación entre Sánchez y Ábalos revela hasta qué punto el presidente se implicó personalmente en la operación. «A mi la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla», escribió Sánchez, mostrando su oposición a que la empresa británica IAG (matriz de Iberia) adquiriera la compañía española.

Esta intervención directa del presidente en asuntos que normalmente se gestionan a través de los canales técnicos y administrativos correspondientes ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso. Más aún cuando se produjo en un momento en que IAG y la familia Hidalgo negociaban la compra de Air Europa, cuyo valor había caído a la mitad debido a la pandemia. La operación, originalmente acordada por 1.000 millones de euros, había bajado a 500 millones.

Un detalle significativo es que, según han revelado fuentes cercanas a la investigación, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, participó en las reuniones decisivas del rescate, algo inusual ya que esta figura normalmente es ajena a los procesos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

El papel de Begoña Gómez

La figura de Begoña Gómez ha cobrado especial relevancia en esta investigación. Según los informes de la UCO, la esposa del presidente mantuvo al menos dos reuniones con directivos de Globalia en las oficinas de la empresa en Pozuelo de Alarcón durante el verano de 2020, precisamente mientras se discutía en el seno del Ejecutivo el destino del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

Aunque la defensa de Gómez ha argumentado que estas reuniones tenían carácter académico —en ese momento dirigía la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid— y no guardaban relación con decisiones gubernamentales, el juez Juan Carlos Peinado no ha descartado que pudieran existir influencias cruzadas.

Actualmente, Begoña Gómez está imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez instructor ha decidido prorrogar seis meses más la investigación y está a la espera de recibir nuevos informes que podrían ampliar los delitos por los que está imputada, incluyendo su posible papel en el rescate de Air Europa.

Las reacciones políticas

Las revelaciones sobre la intervención de Sánchez en el rescate de Air Europa han provocado un terremoto político. El Partido Popular (PP) ha exigido explicaciones inmediatas y ha anunciado que pedirá la comparecencia del presidente en el Congreso. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha sido uno de los primeros líderes autonómicos del PP en pronunciarse, calificando la situación de «extremadamente grave» y exigiendo «transparencia total».

Por su parte, Ciudadanos ha ido más allá y ha sugerido la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez, aunque necesitaría el apoyo del PP y otras formaciones para que prosperara. La formación naranja ha señalado que «la democracia española no puede permitirse un presidente que utiliza su posición para favorecer intereses particulares relacionados con su entorno familiar».

El PSOE, por su parte, ha cerrado filas en torno a su secretario general. Fuentes socialistas han defendido que la intervención de Sánchez se enmarcaba dentro de la normalidad institucional en un momento de crisis económica sin precedentes provocada por la pandemia, y han negado cualquier tipo de irregularidad en el proceso de rescate de Air Europa.

Las implicaciones judiciales

El caso se encuentra actualmente bajo investigación judicial en varios frentes. Por un lado, el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por los delitos mencionados anteriormente. Por otro, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha solicitado informes a la UCO sobre los vínculos entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez.

Un aspecto llamativo es la actitud de la Fiscalía, que según han publicado varios medios, habría intentado frenar un informe adicional de la UCO sobre Begoña Gómez y Air Europa. El Ministerio Público se ha opuesto alegando que la Audiencia de Madrid cerró esa línea de investigación, lo que ha generado críticas por parte de la oposición, que ve en esta actuación un intento de proteger al entorno del presidente.

El caso Koldo y sus ramificaciones

Esta nueva controversia se enmarca dentro del denominado «caso Koldo», una investigación sobre una presunta trama corrupta que habría operado desde el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. Koldo García, exasesor de Ábalos, es señalado como el presunto cabecilla de esta red.

La UCO también ha revelado la posible compensación monetaria que habría recibido José Luis Ábalos por sus gestiones relacionadas con la aprobación de la ayuda estatal para Air Europa. Durante el periodo del 12 al 23 de agosto de 2020, el entonces ministro de Transportes se alojó en una propiedad de alquiler vacacional conocida como la Casa de Villa Parra, cuyo costo alcanzó los 9.800 euros y que podría haber sido financiada por la familia Hidalgo.

En un mensaje hallado por la Guardia Civil, Koldo menciona a Ábalos que dicha propiedad le saldría «sin costo por los inconvenientes ocasionados», en referencia al rescate. Este tipo de compensaciones, de confirmarse, constituirían un delito de cohecho.

El futuro de Air Europa

Mientras la tormenta política y judicial continúa, el futuro de Air Europa sigue siendo incierto. El rescate, que en su momento ascendió a 475 millones de euros, debía ser devuelto por IAG, que había acordado la compra de la aerolínea. Sin embargo, la operación no se ha completado y actualmente pujan por la compañía Lufthansa, Air France-KLM y Turkish Airlines.

La situación financiera de Air Europa sigue siendo delicada, y el desenlace de esta historia tendrá importantes consecuencias no solo para la aerolínea, sino también para el sector aéreo español en su conjunto, que ha sufrido enormemente las consecuencias de la pandemia.

Un caso que amenaza la estabilidad del Gobierno

Las revelaciones sobre la intervención directa de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, sumadas a la imputación de su esposa y a las investigaciones sobre la trama Koldo, suponen una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno de coalición. La oposición ha encontrado un nuevo frente para presionar al Ejecutivo, y las explicaciones ofrecidas hasta ahora no parecen haber convencido a la opinión pública.

El presidente se enfrenta ahora a uno de los momentos más difíciles de su carrera política. La proximidad de las elecciones europeas añade presión a una situación ya de por sí complicada. La gestión de esta crisis será determinante para el futuro político de Sánchez y para la continuidad de su Gobierno.

Datos curiosos sobre el rescate de Air Europa

El rescate de Air Europa fue uno de los mayores realizados por el Gobierno durante la pandemia, solo superado por el de Celsa (550 millones). La operación se realizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la SEPI.

Un detalle poco conocido es que Air Europa fue fundada en 1986 por Juan José Hidalgo, un empresario salmantino que comenzó su imperio empresarial con una pequeña agencia de viajes en los años 60. Hoy, Globalia, el holding al que pertenece Air Europa, es uno de los mayores grupos turísticos de España.

Otro aspecto interesante es que la pandemia redujo el tráfico aéreo de Air Europa en un 95% durante los peores meses de 2020, lo que llevó a la compañía al borde de la quiebra. Sin el rescate estatal, la aerolínea habría desaparecido, llevándose por delante miles de empleos directos e indirectos.

Por último, cabe destacar que el caso del rescate de Air Europa no es el único que ha generado controversia. Otras ayudas concedidas durante la pandemia, como las otorgadas a Plus Ultra o Duro Felguera, también han sido objeto de investigación y debate político, aunque ninguna ha alcanzado la dimensión mediática y política del caso que nos ocupa.