Dimite el socialista José María Ángel, el comisionado del Gobierno Sánchez para la DANA, que hizo carrera fabricándose títulos falsos

No le quedaba más remedio.

También, cierto es, porque no deja de ser un pelanas, un socialista perfectamente sacrificable.

La mañana del 31 de julio de 2025 amaneció con una noticia que, lejos de sorprender a los más atentos a la política española, agitó las aguas ya turbulentas del PSOE: José María Ángel, comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, presentaba su dimisión.

La razón no era menor: la Fiscalía Anticorrupción investigaba si había accedido y progresado en la función pública gracias a un título universitario presuntamente falso en Archivística y Biblioteconomía, una titulación que ni siquiera existía en la época que figura en su expediente.

En definitiva, otro Óscar Puente, pero con menos pedigree y con menos peso.

Ángel, que durante más de cuatro décadas había escalado puestos en la administración valenciana, defendió su inocencia hasta el final. En su escrito de renuncia al Ministerio de Política Territorial denunció una “cacería” contra su persona y su familia, atribuyendo el escándalo a maniobras políticas y mediáticas con el objetivo de dañar su honorabilidad. Sin embargo, la presión institucional y mediática fue insostenible. La presidenta de la Diputación de Valencia anunció que anularía la plaza obtenida con el título falso y se personaría en el procedimiento judicial. El PP, por su parte, exigió que devolviera “hasta el último euro cobrado de más”.

No es el único socilista de postín pillado en un renuncio.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno Sánchez en la Comunidad Valenciana, ha estado en el ojo del huracán por falsear su currículum, afirmando ser licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, cuando solo inició esos estudios sin completarlos. Este pequeño desliz no es nuevo, pues desde 2011 ya presumía de títulos que no tenía, según documentos del PSOE valenciano, y hasta en LinkedIn se autoproclamaba licenciada, lo que ha llevado a muchos a tildarla de reincidente en el arte de adornar su formación.

Mientras el PSOE atribuye el lío a un error de transcripción y Pilar Bernabé jura no haber mentido, la polémica no para: el PP exige su dimisión, y las redes no le dan tregua, convirtiendo su currículum en otro culebrón político del momento.

Anatomía de un fraude académico

El caso comisionado se destapó tras una denuncia anónima recibida por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que inició una investigación para esclarecer si el socialista se había beneficiado de un diploma inexistente para ascender en la Diputación de Valencia.

El informe resultante fue contundente: no solo no consta que Ángel cursara ni completara estudios universitarios relacionados con Archivística y Biblioteconomía —una carrera creada trece años después del supuesto título— sino que tampoco acabó sus estudios en Geografía e Historia, aunque presumió de ambas titulaciones en distintos currículos institucionales.

Este patrón no es nuevo en la política española. Hace apenas unos años estallaron otros casos similares que pusieron bajo lupa los currículums de dirigentes públicos. Sin embargo, lo particular aquí es el doble salto mortal: Ángel habría presentado un diploma irreal para pasar a un grupo superior de funcionarios (del D al B, actual A2) con las ventajas salariales y administrativas correspondientes. Además, el expediente señala posibles “ilícitos administrativos disciplinarios” tanto para él como para otros funcionarios implicados.

La sombra larga del ‘efecto currículum’ en el PSOE

La dimisión ha disparado todas las alarmas dentro del PSOE, donde algunos consideran este escándalo como parte del llamado ‘efecto currículum’, un fenómeno peligroso que amenaza con convertirse en epidemia dentro del partido. Los rivales políticos no han tardado en recordarlo: desde el PP se ha exigido mano dura y se observa con lupa cualquier irregularidad similar, tanto propia como ajena. La reciente polémica con Noelia Núñez —diputada popular cuya formación también ha sido cuestionada— ha servido al PSOE para tratar de desviar la atención, pero los socialistas saben que sacrificar peones no siempre salva al rey.

La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción.

La Unidad de Delitos Económicos recabó información directamente en la Diputación.

El ministerio competente reclama transparencia total antes de nombrar sustituto.

El PP presiona para que se revisen los expedientes y se devuelvan los importes cobrados indebidamente.

Los tramposos del currículo: una lista cada vez más larga

El caso de José María Ángel no es aislado dentro del panorama socialista. En los últimos años han salido a la luz varios episodios protagonizados por cargos públicos que han inflado o directamente fabricado méritos académicos:

Políticos que se presentaron como doctores sin tesis o másteres sin haber pisado aula.

Cargos públicos con títulos extranjeros sin homologar o cursos breves presentados como carreras completas.

Altos funcionarios que aprovecharon lagunas administrativas para promocionarse y consolidar mejores salarios.

En este contexto, el escándalo actual reabre heridas recientes e impulsa a partidos rivales a revisar minuciosamente los historiales académicos propios y ajenos.

Nombre Partido Título cuestionado Consecuencias José María Ángel PSOE Diplomatura falsa Archivística Dimisión; investigación fiscal Cristina Cifuentes PP Máster Universidad Rey Juan Carlos Dimisión; juicio Noelia Núñez PP Estudios incompletos alegados Debate interno; sigue activa

Reacciones políticas y sociales

La tormenta política ha sido inmediata. Mientras el PSOE intenta cerrar filas destacando la trayectoria pública de Ángel y denunciando una supuesta persecución mediática, desde la oposición se exige máxima transparencia y rigor ante cualquier sospecha de corrupción o falsedad documental. La sociedad civil asiste atónita a otro episodio más donde se mezcla ambición personal, falta de escrúpulos administrativos y una preocupante sensación de impunidad.

Por si fuera poco, las redes sociales han convertido el asunto en tendencia nacional bajo etiquetas poco amables como #TitulitisSocialista o #CurriculumFakePSOE.