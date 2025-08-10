MUFACE realquila por 46.000 euros el ático público cedido sólo por 10.000 a parientes de Sánchez

Si por algo debería pasar a la historia el régimen de Pedro Sánchez, ademas de su ineptitud y permanente claudicación ante los enemigos de España, es por el enquistamiento del trato de favor y enchufismo, beneficiando a parientes, amigos, socios y allegados con cargos y privilegios.

Begoña Gómez, esposa del amo del PSOE, obtuvo un título de catedrática en la Complutense sin ser siquiera licenciada, mientras que David Sánchez, su hermano, fue contratado en la Diputación de Badajoz en un puesto creado ad hoc, al que no fue nunca trabajar pero del que cobró regularmente.

No es lo único ni lo más sangrante.

El caso del ático de MUFACE en la calle San Bernardo 38 de Madrid ha puesto el foco sobre la gestión del patrimonio estatal y las redes familiares que, para bien o para mal, suelen aparecer en las tramas políticas más sonadas.

El periodista Francisco Mercado ha sacudido el avispero con una investigación publicada en EsDiario que detalla cómo un inmueble público, propiedad de MUFACE (la mutualidad que da cobertura sanitaria a los funcionarios), fue cedido en 2023 a parientes del presidente del Gobierno por 10.000 euros anuales, para ser posteriormente realquilado como hotel por 46.000 euros.

No consta que se haya rescindido el contrato con los familiares, pese a este cambio de uso y a la notable diferencia en las rentas.

Muface (el Gobierno) cede un ático a familiares de Pedro Sánchez por 10.000 euros y éstos los realquilan a un hotel por 46.000 | ESdiario https://t.co/q5UC0FRHcr — Benjamín López (@benjalh1971) August 10, 2025

La sexta planta más rentable de Madrid

No es habitual que una noticia inmobiliaria agite tanto el panorama político, pero los ingredientes son tentadores:

Un edificio institucional : San Bernardo 38 es uno de esos inmuebles céntricos que cualquier fondo inmobiliario querría en cartera.

: San Bernardo 38 es uno de esos inmuebles céntricos que cualquier fondo inmobiliario querría en cartera. Un alquiler “amigable” : La cifra de 10.000 euros anuales —menos de 900 euros al mes— para un ático amplio y céntrico desentona con los precios del mercado madrileño.

: La cifra de 10.000 euros anuales —menos de 900 euros al mes— para un ático amplio y céntrico desentona con los precios del mercado madrileño. Un salto de ingresos súbito: El realquiler por 46.000 euros anuales (casi 4 veces más) convierte el ático en un negocio redondo… aunque no para las arcas públicas.

Lo que hace aún más singular este episodio es el hecho de que, oficialmente, los inquilinos siguen siendo parientes directos del presidente. La documentación consultada por EsDiario no muestra ninguna rescisión ni modificación contractual registrada por parte de MUFACE.

Contexto: patrimonio público y usos privados

En España, la gestión del patrimonio público ha sido históricamente un terreno fértil para la polémica:

La administración dispone de miles de viviendas y locales destinados a funcionarios o servicios públicos.

El control sobre su uso es desigual y, como muestra este caso, puede dar pie a situaciones poco transparentes.

Aunque la ley permite ciertos arrendamientos para empleados públicos o sus familias, el subarriendo o cambio de uso suele estar limitado o directamente prohibido.

En este contexto, la noticia reabre viejas heridas sobre la opacidad y falta de control sobre bienes estatales. Que un familiar del presidente ocupe una posición tan ventajosa, además, añade una dimensión política ineludible.

El impacto político: desgaste y munición para la oposición

El episodio ha dado munición a partidos rivales y tertulianos ávidos de escándalos veraniegos:

Se cuestiona si hubo trato de favor o si se han vulnerado normas internas.

Se exige transparencia tanto a MUFACE como al propio Gobierno sobre las condiciones del contrato y su posible rescisión.

Se apunta al conflicto de intereses y al principio básico de que lo público debe gestionarse bajo criterios estrictamente objetivos.

En un clima donde cada decisión patrimonial es examinada con lupa, el caso se convierte en un símbolo del debate sobre ética pública. La oposición ya ha solicitado información parlamentaria y algunos grupos reclaman incluso una investigación interna.

¿Y MUFACE? Silencio administrativo… por ahora

La mutualidad ha optado por el clásico mutis por el foro. No consta respuesta oficial detallada sobre si ha habido inspección o revisión contractual tras conocerse el realquiler ni si se han tomado medidas correctoras. Esta ausencia alimenta las sospechas de opacidad administrativa.

Mientras tanto, los expertos consultados coinciden en que sería necesario revisar los protocolos internos para evitar situaciones parecidas en el futuro:

Mejorar los sistemas de control sobre arrendamientos públicos.

Publicar periódicamente listados actualizados de cesiones patrimoniales.

Establecer sanciones claras ante incumplimientos contractuales o cambios no autorizados de uso.

Un hotel con vistas (políticas)

La transformación del ático en hotel boutique añade una capa extra al relato: ¿cómo es posible convertir un piso oficial en un negocio turístico sin levantar alarmas hasta ahora? El silencio administrativo y la falta de fiscalización efectiva dejan abiertas muchas preguntas incómodas.

La sensación generalizada es que no estamos ante un caso aislado, sino ante una muestra paradigmática de cómo lo público puede acabar beneficiando intereses privados si no existe vigilancia constante.

Curiosidades y datos sorprendentes

La renta original pactada para este ático equivale a lo que cuesta un pequeño apartamento en barrios periféricos madrileños; sin embargo, su ubicación y dimensiones lo sitúan entre los activos más codiciados.

San Bernardo 38 ha sido escenario habitual —aunque menos glamuroso— de otras polémicas patrimoniales ligadas a organismos públicos.

En otros países europeos existen registros online abiertos donde cualquier ciudadano puede consultar quién ocupa cada inmueble público; en España esta información suele requerir solicitudes formales y no siempre está actualizada.

Quizá no sea casualidad que este tipo de historias surjan justo antes del parón estival. Como quien dice: mientras unos se van al pueblo, otros hacen agosto… pero con vistas privilegiadas desde la sexta planta.