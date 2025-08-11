Zapatero y la venta exprés y al contado de su chalet en el ‘Beverly Hills’ madrileño que huele a chamusquina

Levanta la liebre el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate, este 11 de agosto de 2025.

El inefable José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situarse en el corazón del debate político español.

Esta vez no por una iniciativa diplomática ni por una tertulia encendida, sino por la venta acelerada de su vivienda de Aravaca —un inmueble de dos millones largos— y por la compra de un chalet en Puerta de Hierro a nombre de su esposa, Sonsoles Espinosa.

El foco lo ha encendido una exclusiva que vuelve a cruzar las líneas de lo inmobiliario con lo político, lo judicial y lo geopolítico: Venezuela, China, la UCO y, por si faltaba tensión narrativa, Carles Puigdemont en el horizonte inmediato de la legislatura.

La crónica no es un culebrón de agosto.

Es un capítulo más del poder en España cuando se mezcla la diplomacia oficiosa, los negocios y la resistencia del Gobierno en una legislatura al límite.

Y sí, el olor a pólvora es real: en plena batalla por el relato, el expresidente aparece señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe que apuntó a sus conexiones con Venezuela, con mención concreta a su intermediación para el pago de 200 millones de dólares a Air Europa por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La venta relámpago y el círculo inmobiliario

El inmueble de Valdemarín, en lo que los pijos denominan el ‘Beverly Hills’ madrileño y que esta en Arávaca, junto al hipódromo, con 377 metros cuadrados, jardín y piscina en la azotea, se vendió el 14 de enero de este año sin necesidad de hipoteca por parte del comprador —un constructor—, lo que indica pago íntegro y rápido en el momento de la transacción.

en el momento de la transacción. La operación coincidió temporalmente con la mención de la UCO a Zapatero en un informe que aludía a su papel de intermediación relacionado con Venezuela.

a Zapatero en un informe que aludía a su papel de intermediación relacionado con Venezuela. Tras esa venta, el rastro público de su residencia apunta a Puerta de Hierro : un chalet adquirido el 18 de abril de 2024 por unos 500.000 euros , a nombre de su mujer y actualmente en obras , una cifra llamativamente por debajo de precios de mercado en esa zona, según el mismo dossier periodístico.

: un chalet adquirido el 18 de abril de 2024 por unos , a nombre de su mujer y actualmente , una cifra llamativamente por debajo de precios de mercado en esa zona, según el mismo dossier periodístico. El patrimonio conocido del expresidente, según esa exclusiva, incluye además un piso en León y una villa en Lanzarote, con otro apunte relevante: adquisiciones formalizadas a nombre de su esposa.

El encuadre político de la historia no pasa tanto por el metro cuadrado como por el timing. La venta tras la mención de la UCO, la compra a bajo precio en un barrio de élite y la inscripción a nombre de su pareja son piezas que activan preguntas: ¿prudencia patrimonial o maniobra preventiva? ¿Normal reordenación de activos o lógica de blindaje en un clima de presión judicial y mediática?

Venezuela, China y la diplomacia paralela

En el corazón del asunto laten dos vectores de política exterior con retorno doméstico.

Venezuela: la UCO recoge la intermediación de Zapatero ante Maduro por el pago de 200 millones de dólares a Air Europa , primer hito en el que su nombre entra en un informe policial por gestiones de esta naturaleza.

ante por el pago de 200 millones de dólares a , primer hito en el que su nombre entra en un informe policial por gestiones de esta naturaleza. China: en paralelo, su activismo internacional y su cercanía a plataformas de influencia vinculadas al gigante asiático han sido destacadas en el debate público, con la vista puesta en el papel de altavoz y nodos de relaciones empresariales y políticas en Europa. Este vector chino, recurrente en el análisis político reciente, alimenta la idea de una diplomacia oficiosa con efectos sobre la escena doméstica.

No es un secreto que Zapatero ha cultivado una agenda exterior propia, a menudo discreta, con una proyección que excede los cauces formales del Gobierno. El resultado es una zona gris entre lobby, mediación y política, justo el terreno en el que la opinión pública se vuelve implacable.

El tablero interior: Puigdemont y la misión imposible

El otro frente es puramente interno. Entre las tareas silenciosas que se le atribuyen, sobresale una: convencer a Carles Puigdemont de que sostener la legislatura —por muy frágil que sea— es preferible a abrirle la puerta a la derecha. No es exagerado decir que, en clave de estabilidad, Zapatero tiene ante sí la misión más relevante que Pedro Sánchez podría encomendarle: persuadir al líder de Junts de que “lo malo conocido” es menos costoso que el cambio de ciclo.

Esa operación política, de bajo perfil y alta temperatura, entronca con la estrategia de supervivencia del Ejecutivo: mantener los apoyos nacionalistas con contrapartidas medibles y con un marco de despolarización selectiva que reduzca costes para los socios.

y alta temperatura, entronca con la estrategia de supervivencia del Ejecutivo: mantener los apoyos nacionalistas con y con un marco de que reduzca costes para los socios. El ruido judicial —UCO, piezas del caso Koldo, presiones cruzadas— no ayuda a ese clima. Pero tampoco desactiva la lógica que inspira este enfoque: sin Junts, no hay legislatura; sin interlocutores solventes en la izquierda y el nacionalismo, no hay relato.

Desde el punto de vista táctico, la figura de Zapatero actúa como fusible y mensajero: tiene margen para empatar con el mundo independentista sin arrastrar consigo la institucionalidad del Ejecutivo. Y, sobre todo, puede pulsar el argumento que más le interesa a Moncloa: el “cordón sanitario” a un Gobierno alternativo.

Los números que inquietan y los movimientos que pesan

Precio de Aravaca: tasado en más de 2 millones , vendido el 14 de enero; el comprador no solicitó hipoteca, lo que acelera la liquidación del activo.

, vendido el 14 de enero; el comprador no solicitó hipoteca, lo que acelera la liquidación del activo. Nuevo chalet: Puerta de Hierro , adquirido por unos 500.000 euros el 18 de abril de 2024, a nombre de Sonsoles Espinosa , actualmente en reforma ; la cifra, por zona y tipología, levanta cejas.

, adquirido por el 18 de abril de 2024, a nombre de , actualmente en ; la cifra, por zona y tipología, levanta cejas. Patrimonio: vivienda en Aravaca (ya vendida), chalet en Puerta de Hierro , piso en León y casa en Lanzarote , con tendencia a inscribir propiedades a nombre de su esposa .

(ya vendida), chalet en , piso en y casa en , con tendencia a . Contexto temporal: la venta se produce tras la mención de la UCO a sus conexiones con Venezuela; la compra de Puerta de Hierro llega antes pero se lee ahora bajo una luz distinta.

Estos datos, en sí mismos, no prueban ilegalidad alguna. Pero se convierten en material político inflamable cuando se suman el ruido judicial, la mediación internacional y la batalla por la agenda de un Gobierno con apoyos parlamentarios finísimos. La mezcla es explosiva: ladrillo, geopolítica y aritmética parlamentaria.

Qué está en juego de verdad

La credibilidad de la mediación exterior española cuando la lideran figuras político-partidarias y no estrictamente diplomáticas.

de la mediación exterior española cuando la lideran figuras político-partidarias y no estrictamente diplomáticas. La percepción pública del patrimonio de los expresidentes: su adquisición, titularidad y congruencia con ingresos declarados.

de los expresidentes: su adquisición, titularidad y congruencia con ingresos declarados. La estabilidad de la legislatura si, como sostienen voces autorizadas, Zapatero es el enlace funcional con Junts para mantener la mayoría, en paralelo al Ministerio de la Presidencia y la sala de máquinas de la Moncloa.

En política comparada, este tipo de articulaciones —“emisarios” con cintura— suelen prosperar cuando el coste de la publicidad supera el de la discreción. España, en cambio, transita una fase en la que lo público devora lo privado y el capital simbólico se erosiona a golpe de titulares.

Apuntes, ironías y curiosidades del caso