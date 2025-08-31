Sánchez, bajo mínimos: su brecha de rechazo en España triplica la de Trump en EEUU

El panorama político español se presenta hoy como un tablero de ajedrez donde Pedro Sánchez juega, pero cada vez con menos piezas a su favor.

La última encuesta de SocioMétrica arroja datos demoledores: la brecha de rechazo al marido de Begoña alcanza el 47,6%, lo que supone más del triple que la del mismísimo Donald Trump en Estados Unidos.

Si alguien pensaba que los líderes polarizadores solo triunfaban al otro lado del Atlántico, que eche un vistazo a los sondeos nacionales.

El 72% de los españoles desaprueba la gestión del jefe del Ejecutivo y solo un 24,3% respalda su labor.

Pero el golpe más duro para Sánchez no es solo el rechazo generalizado: el 70% de los ciudadanos exige su dimisión, y de ellos, el 80% reclama elecciones inmediatas. El clima de crispación política y social ha encendido todas las alarmas en La Moncloa, donde el discurso triunfalista choca frontalmente con la percepción mayoritaria de la calle.

Antecedentes de una erosión sin freno

El desgaste de Sánchez se ha gestado a fuego lento. Tras dos años de legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria y pactos in extremis, el Ejecutivo presume de haber ganado el 86% de las votaciones en el Congreso. Sin embargo, estos logros institucionales no han calado entre los ciudadanos.

La aprobación presidencial ha caído a mínimos históricos, con índices que ya rivalizan con los peores momentos vividos durante la pandemia y las crisis anteriores.

Las razones del descontento son diversas:

Gestión migratoria : Las políticas aperturistas han generado inquietud entre amplios sectores.

: Las políticas aperturistas han generado inquietud entre amplios sectores. Escándalos y corrupción : El caso Coldo y las sospechas sobre tráfico de influencias han salpicado incluso al entorno familiar del presidente.

: El caso Coldo y las sospechas sobre tráfico de influencias han salpicado incluso al entorno familiar del presidente. Economía y empleo : Aunque España encabeza el crecimiento en Europa y registra datos récord en empleo, la percepción ciudadana es que los beneficios no se reparten equitativamente.

: Aunque España encabeza el crecimiento en Europa y registra datos récord en empleo, la percepción ciudadana es que los beneficios no se reparten equitativamente. Políticas sociales y medioambientales : Medidas ambiciosas pero poco populares han sido recibidas con escepticismo.

: Medidas ambiciosas pero poco populares han sido recibidas con escepticismo. Relación internacional: Tensiones con Estados Unidos y posturas polémicas frente a regímenes como el venezolano alimentan el debate sobre la orientación exterior del Gobierno.

La paradoja socialista: Sánchez, el peor valorado por sus propios votantes

Resulta irónico que el marido de Begoña Gómez sea hoy el líder político peor valorado por los votantes socialistas, según los últimos estudios demoscópicos. El PSOE atraviesa una crisis interna sin precedentes; hasta sus bases muestran fatiga ante la falta de renovación y las respuestas poco convincentes ante los escándalos recientes.

La figura presidencial se ha erosionado no sólo entre sus adversarios políticos, sino también entre quienes le auparon al poder en 2018. De hecho:

Los electores socialistas se dividen entre quienes exigen cambios profundos en la dirección del partido y quienes apuestan por adelantar elecciones.

La militancia reclama mayor transparencia, ante las acusaciones que salpican al entorno familiar del presidente.

Las críticas internas se centran en la pérdida de identidad ideológica y en los pactos necesarios para mantener la mayoría parlamentaria.

Dimisión y elecciones anticipadas: ¿solución o nuevo capítulo?

La presión popular para que Sánchez abandone su cargo es cada vez más intensa. El dato más llamativo es que el 80% de quienes piden su dimisión exigen comicios inmediatos, señal clara del hartazgo social tras una legislatura marcada por sobresaltos. La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ya prepara sus listas para unas hipotéticas elecciones anticipadas, mientras el Gobierno insiste en que aún quedan dos años hasta la cita electoral prevista para 2027.

En este contexto:

El PP acelera su maquinaria electoral y promete derogar las leyes más controvertidas aprobadas por el Ejecutivo progresista.

La izquierda busca recomponerse tras perder buena parte del apoyo social.

Los partidos minoritarios negocian posiciones estratégicas ante cualquier escenario imprevisto.

Brecha de rechazo internacional: ¿España peor que Estados Unidos?

La comparación con Donald Trump resulta inevitable. Mientras el expresidente norteamericano mantiene un núcleo duro —casi impermeable a las polémicas—, Sánchez afronta una desafección transversal. La brecha de rechazo española triplica la estadounidense; si Trump genera división pero conserva apoyos significativos entre sus votantes republicanos, Sánchez ve cómo hasta sus filas le dan la espalda.

Una tabla comparativa lo ilustra:

Líder Brecha rechazo (%) Aprobación (%) Desaprobación (%) Petición dimisión (%) Pedro Sánchez 47,6 24,3 72 70 Donald Trump 13 ~40 ~55 –

Curiosidades políticas para no perder detalle

El caso Coldo ha puesto en entredicho la imagen presidencial hasta extremos insospechados.

Las redes sociales bromean con la “Sanchinflación”, término acuñado para definir la distancia entre los datos oficiales y la percepción ciudadana.

En un mitin reciente, Sánchez aseguró que “España avanza con fuerza”, aunque los sondeos digan todo lo contrario.

Algunos analistas señalan que nunca antes un presidente español había tenido una brecha tan amplia entre rechazo popular y apoyo interno.

Si algo queda claro es que el tablero político español vive uno de sus momentos más imprevisibles. Y a día de hoy, 31 de agosto de 2025, lo único seguro es que ni el propio Sánchez parece saber cómo recuperar ese respaldo perdido… aunque quizás algún día nos sorprenda con una jugada maestra digna del mejor ajedrecista político.