La RTVE sanchista, el enchufe y la corrupción: el sueldo de Gonzalo Miró enciende X

El aterrizaje de Gonzalo Miró en RTVE como copresentador de Directo al grano junto a Marta Flich ha sido la chispa perfecta para incendiar la conversación pública sobre el gasto en la televisión pública y el favoritismo político.

Desde que se anunció oficialmente, los comentarios no han dejado de multiplicarse, especialmente tras la intervención del propio Miró, que ha hecho gala de humor e ironía ante las bromas sobre su salario sufragado “por todos”.

Durante una charla en Cadena COPE, sus compañeros le lanzaron pullas sobre el dinero público que recibirá por su nuevo puesto. Miró no esquivó el asunto: “¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?”, fue su respuesta, generando aún más ruido en redes y tertulias.

El tono jocoso no ha servido para apagar las críticas; al contrario, ha avivado la polémica, convirtiendo su sueldo en tendencia en X (antes Twitter) y alimentando debates sobre la gestión de los recursos públicos en la televisión estatal.

La trastienda del magacín y la sombra política

Directo al grano, producido por La Osa y Mediapro, aspira a ofrecer una visión clara y entretenida de la actualidad, pero su nacimiento coincide con acusaciones recurrentes de que RTVE funciona como un “cortijo” para el Gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos meses, se ha intensificado el relato de que la corporación pública se ha convertido en un espacio privilegiado para colaboradores afines al Ejecutivo: tertulias, programas y hasta puestos directivos son señalados como recompensa a fidelidades políticas.

En tertulias y redes circulan apodos como Telesánchez, alimentados por usuarios que denuncian la presencia excesiva de perfiles progresistas entre los “enchufados” de RTVE. El caso de Miró se suma a una lista donde figuran nombres como Jesús Cintora, Xabier Fortes, Marta Flich o Rosa María Mateo, todos ellos vinculados por algunos sectores a una línea editorial próxima al socialismo.

Ranking informal: los fichajes polémicos

Gonzalo Miró : hijo de la exdirectora general Pilar Miró, ahora presentador estrella.

: hijo de la exdirectora general Pilar Miró, ahora presentador estrella. Marta Flich : antes rostro en Cuatro, ahora copresentadora junto a Miró.

: antes rostro en Cuatro, ahora copresentadora junto a Miró. Jesús Cintora : cesado tras polémicas pero recurrente en debates sobre favoritismo.

: cesado tras polémicas pero recurrente en debates sobre favoritismo. Xabier Fortes : conductor de espacios informativos señalado por su perfil político.

: conductor de espacios informativos señalado por su perfil político. Rosa María Mateo : exadministradora única provisional, criticada por su gestión.

: exadministradora única provisional, criticada por su gestión. Otros tertulianos y colaboradores recurrentes con afinidad editorial.

Curiosidades y datos locos del fichaje

El revuelo no solo tiene que ver con el sueldo, sino también con detalles curiosos:

Miró es ahijado del expresidente Felipe González , dato que ha vuelto a salir a colación estos días.

, dato que ha vuelto a salir a colación estos días. Además de periodista, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York.

Ha trabajado en casi todos los grupos televisivos nacionales: desde Atresmedia a Mediaset y ahora RTVE.

En sus primeras horas tras el anuncio, recibió decenas de peticiones para “colaborar” en su programa. Él mismo lo confirmó con sorna: “Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito”.

Sus compañeros bromean con que “te pagamos dos veces”, por su presencia tanto en radio como en televisión pública.

Gasto público y transparencia bajo lupa

Uno de los puntos más calientes es la opacidad respecto al sueldo exacto del presentador. Hasta ahora no se han hecho públicos los detalles económicos del contrato de Miró, lo que alimenta las suspicacias sobre si RTVE está gestionando con rigor sus presupuestos. Esta falta de transparencia es un clásico motivo de crítica cada vez que se produce un fichaje mediático relevante.

Las bromas han llegado al extremo de sugerir que habría que marcar otra casilla “X” en la declaración para pagar su salario. Aunque todo se expresa con sentido del humor entre colegas, lo cierto es que esta ironía refleja una inquietud real entre quienes reclaman mayor control sobre cómo se invierte el dinero público en medios estatales.

Tendencia viral y encendidos debates

A día de hoy, 31 de agosto del 2025, el tema sigue siendo uno de los más comentados tanto en redes sociales como en las tertulias televisivas. Los hashtags relacionados con Miró y RTVE acumulan miles de menciones. El debate no es nuevo pero sí especialmente intenso esta temporada.

Listas improvisadas circulan por X con los supuestos “enchufados progres”, mientras se multiplican las peticiones para conocer salarios y condiciones laborales dentro del ente público. El propio Miró reconoce estar preparado para soportar las críticas: “Ya llegarán”, dijo ante sus compañeros.

La defensa desde dentro

No todo son ataques. Periodistas como Rosa Villacastín han salido públicamente en defensa del presentador: “Es un gran profesional. Ya quisieran muchos tener sus conocimientos”, afirmó recientemente. Este respaldo también tiene eco entre otros colaboradores habituales del medio.

El pulso entre humor y crítica

El caso Miró resume bien el clima actual en RTVE: entre bromas internas sobre el dinero público y acusaciones externas sobre favoritismo político, cada nuevo fichaje o programa es analizado con lupa. El propio presentador usa el humor para capear críticas pero sabe que está ante un reto complejo.

El estreno oficial será este próximo miércoles 3 de septiembre, cuando Directo al grano salte a pantalla y todas las miradas estén puestas en cómo se gestiona el magacín…y cuánto aporta realmente al debate público español.

La polémica está servida. ¿Habrá respuesta oficial? ¿Se conocerán finalmente los detalles económicos? Por ahora solo hay certezas sobre una cosa: cada movimiento en RTVE se convierte rápidamente en tendencia nacional.