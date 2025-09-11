Begoña Gómez admite ‘algún favor’ de su asesora en Moncloa y en las redes le dicen que no se delinque ‘un poco’

Un papelón.

Pero Sánchez y familia ya se han acostumbrado.

Y saben que a los suyos, a los del PSOE, les pueden mear encima, porque dirán que llueve si eso es lo que quiere oir el amo.

La mañana del miércoles 10 de septiembre de 2025 amaneció con una expectación inusitada en los juzgados de Plaza de Castilla. Furgones policiales, cámaras y decenas de periodistas aguardaban la llegada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, llamada a declarar por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado. El asunto: un presunto delito de malversación vinculado a la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

La escena ofrecía tintes propios del mejor cine político español.

Gómez entró discretamente por el garaje en coche oficial, autorizada por razones de seguridad, mientras su abogado accedía por la puerta principal. En la sala, sólo contestó a las preguntas de su defensa durante apenas quince minutos.

El núcleo del asunto: Álvarez le habría ayudado “de forma puntual” en asuntos personales, aunque la versión oficial insiste en que sus tareas eran propias de una asistente presidencial: gestión de agenda, seguridad y protocolo, acompañamiento a actos oficiales y ocasionalmente privados.

Por su parte, Cristina Álvarez, citada como investigada, se acogió al derecho a no declarar. Una decisión calculada que añade suspense al relato judicial y deja sin aclarar detalles clave sobre los correos enviados para gestionar pagos relacionados con el máster universitario que dirigía Gómez.

Los “favores” bajo lupa: ¿Malversación según el Código Penal?

El debate jurídico se centra en si pedir “algún favor” a una asesora pagada con fondos públicos puede constituir malversación. El artículo 432 del Código Penal español establece que se incurre en este delito cuando una autoridad o funcionario sustrae o utiliza caudales o efectos públicos para fines ajenos al servicio público[BOE]. La jurisprudencia exige dolo y aprovechamiento personal; es decir, un uso intencionado e indebido de recursos estatales.

En este caso, las defensas argumentan que los “favores puntuales” —como enviar un correo desde la cuenta oficial— no equivalen a una desviación relevante de fondos públicos ni a un enriquecimiento personal. Sin embargo, la acusación sostiene que emplear a una funcionaria para asuntos privados vulnera el principio de legalidad y podría considerarse delito si hubo perjuicio al erario o desviación sistemática de funciones.

Según estudios doctrinales recientes:

La malversación requiere que el uso indebido no sea meramente anecdótico ni residual.

requiere que el uso indebido no sea meramente anecdótico ni residual. La frontera entre favor personal y infracción penal depende del volumen, frecuencia y repercusión económica de las gestiones privadas realizadas por empleados públicos[Revistas CEF][Colex].

Tabla: Claves del artículo 432 CP sobre malversación

Elemento clave Interpretación básica Jurisprudencia relevante Funcionario público Sí: Asesora nombrada en Moncloa STS 475/2018 Uso ajeno al servicio Gestiones privadas/favores STS 742/2022 Dolo o ánimo de lucro Enriquecimiento personal o tercero STS 920/2019 Perjuicio al erario Desviación significativa STS 61/2020

Las penas oscilan entre dos y seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo público si se demuestra ánimo de lucro o daño patrimonial relevante.

El Congreso se convierte en plató judicial: reproches cruzados y relato mediático

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, la declaración ha sacudido el pleno del Congreso como pocas veces. Mientras Pedro Sánchez defendía la limpieza de su Gobierno frente a las acusaciones del PP —“actúan por miedo a los jueces”—, la portavoz popular Esther Muñoz lanzaba dardos con precisión quirúrgica: “No se delinque pocas veces”, ironizando sobre la tesis del favor puntual defendida por Gómez[Notimérica]. Sumar y Yolanda Díaz replicaban cerrando filas contra Peinado: “No he visto instrucción semejante en mi vida”[Europa Press].

La sesión se tornó tensa:

Feijóo acorraló al presidente por la judicialización del entorno familiar.

Sánchez devolvió el golpe recordando otros casos judiciales abiertos —como el del novio de Díaz Ayuso— para diluir el foco mediático.

La bancada socialista apelaba al precedente: otras primeras damas también tuvieron asistentes pagadas por Presidencia.

Los partidos han convertido cada gesto en argumento político. El PP pide explicaciones urgentes sobre posible uso irregular de recursos públicos; Sumar denuncia “lawfare”, y Vox exige dimisiones inmediatas.

Tendencia viral: memes, hemeroteca y polarización en X

La etiqueta #BegoñaGómez ha escalado posiciones en X (Twitter) durante toda la jornada. Los memes circulan a ritmo vertiginoso:

Recortes televisivos donde Gómez habla del “favor”, acompañados por imágenes satíricas sobre lo que supone un trabajo “puntual”.

Comparaciones entre privilegios judiciales (entrada por garaje) y las peripecias habituales del ciudadano común.

Montajes con la frase “no se delinque pocas veces”, convertida ya en lema viral.

Hemerotecas rescatadas muestran otros episodios similares —desde secretarias presidenciales multitarea hasta favores ministeriales— alimentando el debate sobre los límites éticos en Moncloa.

La conversación digital revela dos Españas enfrentadas:

Quienes ven en la causa un exceso judicial contra el entorno presidencial.

Quienes denuncian impunidad institucional y reclaman ejemplaridad.

Curiosidades, datos y anécdotas del caso