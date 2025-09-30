Red.es en el ojo del huracán: el escándalo de la puntuación manipulada que afecta al entorno de Begoña Gómez

La empresa pública Red.es supuestamente emitió una orden escrita para “bajar la puntuación” a una compañía competidora de la UTE que incluye a Barrabés, quien es socio de Begoña Gómez la esposa del presidente del Gobierno. Esto ocurre en el marco de una de las adjudicaciones más significativas de los últimos años.

Este asunto, que parece sacado de un guion televisivo más que de un informe oficial, involucra contratos que superan los 8 millones de euros, pagados con fondos europeos y, cómo no, cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez. La Intervención General del Estado y la Fiscalía Europea ya han puesto sus miradas sobre este caso. El resultado es una maraña de puntuaciones técnicas, criterios subjetivos y más que sospechas de favoritismo.

El sistema de puntuación que cambió el destino de los contratos

En abril de 2024, se llevó a cabo una reunión crucial en la mesa de contratación de Red.es para evaluar una licitación fundamental: formación en empleo juvenil y ciberseguridad, con parte del financiamiento procedente de fondos europeos. La empresa dirigida por Juan Carlos Barrabés (Innova Next, junto a The Valley Digital) presentó su candidatura con una carta de recomendación firmada por Begoña Gómez, quien en ese momento era directora de una cátedra universitaria relacionada con el sector digital.

Según el informe elaborado por la Intervención General, se decidió otorgar puntuación positiva a esas cartas de recomendación, a pesar de que no estaban contempladas en los pliegos. ¿El resultado? La oferta presentada por Barrabés recibió un impulso en la valoración técnica, mientras que al menos otra empresa competidora sufrió un descenso en su puntuación debido a instrucciones directas documentadas internamente por Red.es.

Esta maniobra no pasó inadvertida. El organismo fiscalizador califica esta práctica como “arbitraria” y advierte que supuso una “adulteración” en la valoración técnica que perjudicó a otros licitadores. Además, el informe revela cómo el sistema adoptado para puntuar abrió un abismo entre la oferta mejor valorada (la presentada por Barrabés) y las demás. Esto gracias a una fórmula matemática que amplificaba las diferencias entre los participantes.

El uso de cartas de recomendación en procesos públicos no es ilegal en sí mismo. Pero el uso que se haga de esas cartas sí puede serlo. En este sentido, la Intervención General del Estado indica que su valoración favoreció “injusta e ilegalmente” a la UTE liderada por Barrabés al no estar previstas en los pliegos. Además, hay numerosos aspectos preocupantes como que el técnico encargado de realizar la valoración técnica, Luis Prieto Cuerdo, aplicó criterios subjetivos para desestimar a varios licitadores. Esto incrementó el peso de factores no económicos. Por otra parte, la mesa encargada del proceso en Red.es carecía, según Hacienda, de competencias para valorar criterios técnicos no evaluables mediante fórmula, lo que podría representar un incumplimiento legal. Y junto a todo esto, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea pone énfasis en el uso indebido de fondos comunitarios y posibles discriminaciones hacia empresas rivales. Esto podría acarrear consecuencias más allá del ámbito nacional.

Reacciones políticas y consecuencias para el Gobierno

El escándalo ha agitado el panorama político. La oposición demanda explicaciones al Gobierno y pide responsabilidades desde Red.es. Mientras tanto, el entorno cercano a Pedro Sánchez defiende la legalidad del procedimiento y niega cualquier tipo de intervención por parte de su esposa en esta adjudicación. Por su parte, Red.es sostiene que las cartas no tuvieron un impacto “decisivo” en la puntuación final; sin embargo, los informes técnicos parecen contradecir esta versión.

Mientras tanto avanza la investigación fiscal europea centrada especialmente en el uso adecuado o indebido de fondos europeos y posibles fraudes legales. La presión mediática y política aumenta cada día más; se cierne sobre responsables dentro de Red.es nuevas imputaciones y se hace palpable la incómoda presencia del apellido Sánchez en todos los titulares