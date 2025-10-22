MEGA solicitará la ilegalización del Sindicato de Estudiantes ante el Tribunal de Justicia

La asociación juvenil MEGA (Make España Great Again) ha anunciado su decisión de solicitar formalmente ante el Tribunal de Justicia la disolución e ilegalización del Sindicato de Estudiantes, al entender que dicha entidad ha abandonado los principios legítimos de representación y defensa del alumnado que la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical reconoce a las organizaciones de esta naturaleza.

El presidente nacional de MEGA, Aitor Navas, convocó una reunión extraordinaria de la directiva nacional en la sede central de la organización, donde se debatió la creciente deriva política del Sindicato de Estudiantes. Tras un extenso análisis jurídico y estratégico, la dirección aprobó por unanimidad promover esta acción judicial. Para ello, se designó al vocal nacional, Asier Fernández, como representante oficial encargado de presentar y defender la solicitud ante el Tribunal de Justicia.

“El Sindicato de Estudiantes se ha convertido en un instrumento de agitación ideológica”

Desde MEGA denuncian que el Sindicato de Estudiantes ha dejado de ser una organización al servicio de los estudiantes para transformarse en una plataforma de activismo político, que actúa de manera partidista, con una clara orientación ideológica y con el objetivo de imponer una visión única en el ámbito educativo.

En los últimos meses —explica la asociación—, esta entidad ha impulsado convocatorias de huelga con motivaciones puramente políticas, ha promovido campañas de señalamiento y boicot contra alumnos y docentes que no comparten su ideología, y ha difundido mensajes abiertamente contrarios a los principios constitucionales de pluralismo y respeto institucional.

“Un sindicato de estudiantes debe defender a todos los alumnos, no adoctrinarlos”, ha afirmado el presidente de MEGA, Aitor Navas, quien añade que “la educación no puede ser rehén de intereses ideológicos ni de grupos que buscan dividir a los jóvenes en función de su pensamiento”.

Defensa del Estado de Derecho y de la pluralidad en la educación

MEGA sostiene que la representación estudiantil debe estar al servicio de la libertad individual, la convivencia y la excelencia educativa, no de la confrontación o la manipulación política. Por ello, la asociación defenderá ante los tribunales que el Sindicato de Estudiantes ha incurrido en actuaciones que vulneran la Ley de Libertad Sindical, al desviarse de sus fines legales y utilizar su estructura para fines de propaganda y activismo radical.

La organización subraya que esta iniciativa no pretende coartar la libertad de expresión, sino garantizar que las entidades sindicales estudiantiles actúen dentro del marco de la ley, sin suplantar funciones que no les corresponden ni atentar contra los principios democráticos que rigen el sistema educativo español.

Asimismo, MEGA recalca que el objetivo de esta acción no es político, sino jurídico y moral: defender el derecho de los estudiantes a ser representados por organizaciones legítimas, plurales y comprometidas con su bienestar académico, no por plataformas que actúan como correas de transmisión de intereses externos.

Compromiso con la juventud y con España

Desde su fundación, MEGA ha defendido una visión clara: una juventud libre, responsable y comprometida con el futuro de España. En este sentido, la asociación reitera su voluntad de promover un modelo educativo basado en el mérito, la libertad y el respeto a la ley, frente a lo que consideran “una deriva de instrumentalización política de los espacios estudiantiles”.

“No vamos a permitir que la educación se convierta en un campo de batalla ideológico”, ha declarado Aitor Navas.

“Nuestro compromiso es con la verdad, la libertad y el Estado de Derecho. España necesita jóvenes que piensen por sí mismos, no que sean utilizados por intereses políticos ajenos a la educación.”

MEGA afirma que continuará utilizando todas las vías legales y democráticas a su alcance para garantizar que la voz de los estudiantes se escuche de manera plural y libre de condicionamientos partidistas.