Ayuso y el campeón Topuria se alían contra las drogas y el acoso escolar

La fotografía de Isabel Díaz Ayuso y Ilia Topuria dándose la mano en la sede de la Comunidad de Madrid trasciende lo meramente protocolario.

Marca el inicio de una campaña que promete ser relevante para luchar contra el consumo de drogas y el acoso escolar entre los jóvenes madrileños.

En un país donde las estadísticas sobre consumo y violencia escolar continúan generando inquietud, la presidenta autónoma ha decidido dar un golpe sobre la mesa al sumar a su causa a uno de los deportistas más admirados del momento.

El acuerdo se traduce en un protocolo de colaboración centrado en la prevención y concienciación.

Ayuso ha destacado el carácter «altruista» del compromiso de Topuria, conocido no solo por sus éxitos en artes marciales mixtas, sino también por su inspirador discurso sobre superación personal.

Según la popular, no se trata únicamente de «luchar con leyes», sino de incorporar referentes que puedan motivar a las nuevas generaciones en un periodo especialmente vulnerable para muchos adolescentes.

Un KO a las drogas y al bullying

Lo que ha quedado claro en los últimos años es que el acoso escolar y el consumo de drogas en las aulas no son problemas menor. Los informes oficiales reflejan un aumento alarmante en los casos de bullying y consumo de sustancias entre menores de 15 años.

El último informe autonómico señala que más de 3.000 casos de acoso fueron detectados durante el último año escolar. Ante esto, diversas asociaciones de padres y docentes han solicitado repetidamente campañas que incluyan testimonios reales y figuras cercanas a los jóvenes.

La Comunidad de Madrid ha optado por tomar acción; ha lanzado varias campañas en cursos recientes. Sin embargo, lo novedoso ahora es la apuesta por la visibilidad de figuras públicas, admiradas por la juventud y que se alejan de los tradicionales mensajes institucionales.

La participación de Topuria, quien también vivió momentos difíciles en su juventud, intenta ser un revulsivo para conectar con aquellos menores que ignoran mensajes convencionales.

La elección de Ilia Topuria no es fortuita. Su historia personal —inmigrante, humilde y campeón mundial— junto a su popularidad entre los jóvenes lo convierten en un portavoz excepcional. Ayuso ha alabado su «ejemplo altruista» y su compromiso por retribuir a la sociedad parte de lo que ha recibido. El propio luchador ha enfatizado la importancia de «dar la cara» y no dejar a los jóvenes desamparados ante problemas tan graves.

Es el primer campeón mundial de artes marciales mixtas que participa activamente en una campaña institucional contra el acoso escolar en España.

Las primeras acciones del protocolo incluirán charlas en institutos, campañas audiovisuales y talleres interactivos donde Topuria estará presente activamente. El objetivo es claro pero ambicioso: lograr que los adolescentes escuchen a quienes consideran ídolos, más allá de políticos o educadores tradicionales.