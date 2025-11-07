El portazo de Junts a Sánchez paraliza la agenda ideológica del régimen sanchista y adelanta elecciones

Elecciones a la vista.

El marido de Begoña se agarra al cargo como guyacamayo a la percha, pero se ha quedado sin opciones.

La política en España siempre sorprende con giros imprevistos.

Y este no es nada bueno para el socialista Pedro Sánchez.

Tan astuto como contundente, Carles Puigdemont ha decidido que sus siete diputados bloquearán todas las leyes propuestas por el Ejecutivo socialista, salvo las que ya estaban pactadas.

Así, el Congreso se convierte en un escenario estancado, y la agenda del sanchismo queda relegada a un segundo plano bajo la fría mirada de Puigdemont.

Así las cosas, nos adentramos en una fase política llena de suspense digna de un thriller; donde un Parlamento se convierte en escenario del bloqueo total y donde se prevé una primavera más electoral que floreciente.

Para quienes dudaban acerca del escaso valor que tiene hoy día la estabilidad política en España, basta echar un vistazo al calendario e ir contando los días hasta ese próximo giro inesperado.

El bloqueo legislativo: una legislatura estancada

La decisión adoptada por Junts no es simplemente un acto de descontento: acarrea la imposibilidad práctica de sacar adelante iniciativas relevantes. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dejó claro que se trata de un “veto activo”, afirmando que “el Gobierno del Estado español ha perdido su capacidad legislativa”. De aquí en adelante, cualquier proyecto de ley, reforma o presupuesto que provenga de Moncloa estará condenado al fracaso, ya que los posconvergentes han presentado enmiendas a la totalidad para 25 leyes y se oponen a otras 21 en proceso.

Este bloqueo trae consigo una serie de consecuencias inmediatas:

La ley de familias , la reforma para transferir la instrucción penal a los fiscales , la controvertida ley Bolaños , así como las leyes sobre información clasificada e Industria quedan congeladas prácticamente.

, la reforma para transferir la , la controvertida , así como las leyes sobre e quedan congeladas prácticamente. El rechazo rotundo de Junts a los Presupuestos Generales convierte la presentación de las cuentas públicas en un mero ejercicio propagandístico, sin posibilidad real de aprobación.

convierte la presentación de las cuentas públicas en un mero ejercicio propagandístico, sin posibilidad real de aprobación. Más de 21.000 millones de euros en fondos Next Generation quedan atrapados, dado que su desembolso depende de reformas legislativas ahora inviables sin el apoyo de Junts.

Sánchez, entre resistir y anticipar elecciones

Mientras en la sede del PP ya dan por “finiquitada” la legislatura y se preparan para unas elecciones anticipadas, desde Moncloa se opta por resistir y agotar el mandato. Pedro Sánchez sigue decidido a presentar los Presupuestos, aunque todos son conscientes de que su destino es ser rechazados por PP, Vox y Junts; convirtiendo este trámite en el primer acto electoral que apunta hacia principios de primavera.

El presidente no descarta ninguna posibilidad. En 2019 disolvió las Cortes tras no conseguir aprobar los Presupuestos, y podría repetirse esa historia. Sin embargo, ahora hay una acumulación considerable de investigaciones judiciales que afectan a su círculo cercano —incluyendo casos relacionados con su esposa y exministros como Ábalos o colaboradores como Koldo García— lo cual añade presión al calendario político.

Hay quienes ven este inmovilismo como una táctica para evitar perder más apoyos y detener el avance de causas judiciales. Otros piensan que Sánchez busca tiempo para reconstruir alianzas o al menos utilizar una derrota parlamentaria para retratar a sus adversarios ante el electorado catalán y nacional.

El factor Puigdemont y las tensiones internas

En el trasfondo del desencuentro, Junts también busca protegerse frente al empuje de Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orrio, que amenaza con captar votos desde un flanco más radical del soberanismo. Así, el bloqueo en Madrid actúa tanto como respuesta a los incumplimientos por parte de Sánchez como estrategia para frenar la fuga hacia opciones más intransigentes dentro del electorado.

Sin embargo, esta decisión tiene su precio político. El riesgo de ser percibidos como aliados del PP y Vox al tumbar leyes sociales puede perjudicar su imagen ante ciertos sectores. Además, renunciar a negociar tanto en España como en foros internacionales como Suiza deja incierto el futuro encaje catalán.

Las reformas en pausa bajo Puigdemont

El catálogo de leyes y reformas estancadas es variado:

Ley de familias : esencial para proteger nuevos modelos familiares.

: esencial para proteger nuevos modelos familiares. Reforma sobre instrucción penal : pretendía aumentar las competencias otorgadas a la Fiscalía.

: pretendía aumentar las competencias otorgadas a la Fiscalía. Ley Bolaños : muy debatida entre la oposición y algunos socios.

: muy debatida entre la oposición y algunos socios. Ley sobre información clasificada : necesita ser actualizada tras décadas vigente.

: necesita ser actualizada tras décadas vigente. Ley sobre Industria: clave para impulsar la transformación productiva y digital.

Todas ellas dependían del apoyo parlamentario de Junts para salir adelante. Ahora, salvo excepciones contadas —como la ley sobre Movilidad Sostenible o el real decreto sobre enfermos con ELA— ya en trámite antes del desencuentro—, el Parlamento se enfrenta a una parálisis sin precedentes.

Efecto dominó: fondos europeos y agenda social comprometidos

La ruptura tiene repercusiones directas sobre los fondos Next Generation: la Comisión Europea requiere ciertas reformas aprobadas para liberar más de 21.000 millones comprometidos con España. Sin Junts apoyando estas iniciativas, ese dinero queda suspendido, afectando proyectos cruciales relacionados con modernización económica, transición digital y sostenibilidad.

Además, esta parálisis legislativa pone en riesgo avances importantes en áreas como inclusión social, apoyo a personas con discapacidad o respuesta ante emergencias, tales como ayudas destinadas a víctimas afectadas por DANA; todo podría quedar atascado durante los procedimientos parlamentarios.