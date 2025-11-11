La alcaldesa socialista de Palencia afea a Óscar Puente el proyecto ferroviario

Nadie es profeta en su tierra, y Óscar Puente, ministro de Transportes, no parece ser la excepción. Además de mantener un enfrentamiento constante con su sucesor en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien le arrebató la Alcaldía y obligó a Pedro Sánchez a rescatarlo políticamente con un puesto en el Gobierno, ahora también suma críticas desde su entorno más cercano: la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ha mostrado su malestar por la gestión del Ministerio en el proyecto del soterramiento ferroviario, plagado de errores, contradicciones y decisiones poco claras.

Este proyecto, en este caso el que afecta a las pantallas, se ha convertido en un asunto que genera malestar entre los vecinos y desconcierto en el propio Ayuntamiento, según hemos podido conocer en Periodista Digital.

Junto al concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, la alcaldesa ha anunciado la presentación de un requerimiento administrativo a Adif para solicitar la nulidad del proyecto de pantallas acústicas junto a las vías del tren y el cese inmediato de cualquier actuación relacionada con su ejecución.

Incumplimientos del Ministerio

El documento, registrado el 5 de noviembre, se mantuvo en reserva hasta este lunes para no interferir en la manifestación vecinal celebrada el pasado jueves. Según explicó Bilbao a Noticias Cyl, el requerimiento se apoya en cuatro fundamentos jurídicos: el incumplimiento de los estudios informativos que contemplaban el soterramiento del ferrocarril; un defecto formal en la tramitación al no haber recibido el Ayuntamiento el proyecto completo.

Igualmente, se señala la omisión de la tramitación ambiental simplificada exigida por la legislación autonómica; y la ubicación de pantallas en zonas inundables sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Adif dispone ahora de un mes, hasta el 6 de diciembre, para responder al requerimiento. Si lo rechaza o guarda silencio, el Ayuntamiento acudirá a la vía contencioso-administrativa, donde podría solicitar medidas cautelares para paralizar las obras.

Por último, la alcaldesa ha subrayado el respaldo unánime de los 25 concejales a esta iniciativa y ha propuesto estudiar alternativas menos invasivas, como muretes de baja altura o soluciones acústicas similares a las ensayadas en Badalona.