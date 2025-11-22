Un Abascal ‘atómico’ se vuelca en Extremadura, convencido de que VOX será decisivo en la región y eso marcara todas las elecciones posteriores

Energía política y nuclear.

Sin complejos y a por todas, porque no es previsible que el PP llegue a la mayoría absoluta y en ese caso, la tibia María Guardiola —la que dio argumentos a granel a la izquierda sanchista en 2023— tendrá que pasar por el aro.

En Extremadura, el aire no solo huele a polen y pólvora de caza: la atmósfera electoral está impregnada de expectación y estrategias calculadas.

Santiago Abascal, presidente de VOX, ha hecho de esta comunidad su centro neurálgico durante la precampaña, donde no solo busca consolidar el apoyo rural, sino también actuar como «guardián» frente a lo que él califica como la «estafa del bipartidismo» y la «sentencia de muerte verde» para el campo extremeño.

Su meta es clara: Vox pretende ser la clave que determine el futuro de la Junta y, al mismo tiempo, influir en el rumbo político nacional.

No es casualidad que esta sea la tercera visita de Abascal a Extremadura desde que Guardiola, presidenta de la Junta, convocara elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.

El líder de VOX aprovecha al máximo el desgaste del PP y del PSOE en una región que tradicionalmente ha estado bajo su dominio.

La convocatoria electoral, resultado del estancamiento parlamentario y la imposibilidad de aprobar los presupuestos, ha creado un panorama inédito: por primera vez, Extremadura adelanta sus comicios autonómicos.

La estrategia rural: pueblos pequeños, grandes ambiciones

La campaña de VOX cobra sentido a través de sus visitas a los municipios rurales, donde Abascal se presenta como defensor de la central nuclear de Almaraz y crítico del cierre impulsado por lo que él considera una complicidad entre populares y socialistas en Bruselas.

Los carteles en forma de «lápida» que ha colocado por toda la comarca son una representación clara de esa política simbólica destinada a conectar con los miedos y reivindicaciones locales.

Durante su recorrido, Abascal ha cosechado tanto aplausos como críticas.

En Coria, una vecina le planteó preguntas sobre los autónomos, a lo que él respondió con la familiaridad del que se siente entre amigos: «Los tengo en casa, es de donde vengo. Si no los cuido, no me dejan entrar».

También hubo jóvenes que, entre risas, confesaron haberse escapado del colegio para escuchar al político.

Esta mezcla entre cercanía y desafío es el sello distintivo de una campaña que busca trascender los cauces tradicionales del voto extremeño.

Va a subir VOX y en toda España, porque el viento sopla a su favor… https://t.co/1Ya0RINrrH — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) November 22, 2025

Abascal aumenta la presión sobre el PP y demanda el fin del «fanatismo verde»

El mensaje lanzado por Vox no deja lugar a dudas: o el PP se distancia de las políticas «verdes» y «socialistas» que, según Abascal, han perjudicado al campo y a la economía regional o deberá buscar apoyos en el PSOE para gobernar.

Esta advertencia, emitida con tono contundente, revive los ecos del «vodevil» vivido en 2023 cuando la relación entre Guardiola y Vox se tensó hasta comprometer la investidura y permitió que Pedro Sánchez continuara en La Moncloa.

No han faltado las críticas directas hacia la presidenta popular, acusada de «oportunismo» por anunciar una oferta pública de empleo justo antes del inicio de campaña.

VOX ha denunciado esta medida ante la Junta Electoral calificando dicha maniobra como un uso partidista de las instituciones y comparando las acciones de Guardiola con las prácticas socialistas.

PP: alerta ante lecciones pasadas

En el cuartel general popular hay una consigna clara: evitar repetir los errores cometidos en 2023 cuando la «fria anti-Vox» forzó negociaciones tensas que dejaron cicatrices difíciles de sanar.

La dirección nacional ha dado instrucciones precisas a Guardiola; cualquier desliz podría abrir las puertas a un escenario ingobernable o incluso llevar a unas nuevas elecciones.

El PP ha renovado más de la mitad de sus candidaturas para estos comicios buscando proyectar solidez y confianza, aunque son conscientes del escaso margen con el que cuentan; VOX no está dispuesto a ceder fácilmente su apoyo.

PSOE: entre el temor y la incertidumbre

Si dentro del PSOE se respira un clima pesimista no es solo por el temor a una nueva alianza PP-Vox; también pesa la erosión interna acompañada por un ruido constante durante esta precampaña.

El mitin celebrado por Pedro Sánchez en Extremadura fue considerado por asistentes como uno de los más incómodos en tiempos recientes: el presidente evitó abordar los escándalos de corrupción vinculados a su entorno mientras Miguel Ángel Gallardo —líder socialista extremeño— alababa las capacidades políticas de su propio hermano en un ejercicio digno de mejores épocas.

Las encuestas más recientes indican un triunfo para el Partido Popular, aunque sin alcanzar mayoría absoluta. El PSOE perdería varios escaños mientras Unidas Podemos experimentaría un leve retroceso. Sin duda, lo más inquietante para los partidos tradicionales es el crecimiento proyectado para Vox; según estimaciones, podrían pasar de 5 a 7 diputados, convirtiéndose así en actores imprescindibles para cualquier investidura.

Partido Proyección de escaños Cambio respecto a 2023 PP 30 +2 PSOE 25 -3 Vox 7 +2 Unidas Podemos 3 -1

El Parlamento regional tiene fijada una mayoría en 33 escaños; esto solo permite dos combinaciones viables: un pacto entre PP y Vox o un acuerdo poco probable entre PSOE y Unidas Podemos. La presión sobre Guardiola es máxima: Vox exige un «cambio radical» en aspectos relacionados con políticas de género y gestión agraria advirtiendo que si esto no sucede, ella tendrá que decidir entre ceder o buscar otros aliados.

Curiosidades y anécdotas: tras las bambalinas

Desde que comenzó la precampaña, Abascal ha perdido seis kilos; no por disgustos sino debido al intenso ritmo marcado por los mítines junto con una dieta estricta que asegura le mantiene activo para recorrer cada rincón.

En Navalmoral de la Mata, su primer mitin reunió a numerosos asistentes bajo música popular; sin embargo, sorprendentemente no apareció ni rastro alguno de la bandera extremeña.

En Talayuela algunos vecinos recibieron al líder con esperanzas renovadas mientras otros expresaban abiertamente su descontento: “Me revuelve las tripas verte”, le espetó un hombre desde un bar.

Las simbólicas «lápidas» contra el cierre de Almaraz se han vuelto emblemas visuales destacados durante esta campaña generando tanto apoyo como controversia en redes sociales.

En este tablero electoral convulso queda claro que Extremadura se ha convertido temporalmente en un laboratorio donde se ensaya lo que podría ser el futuro político del país.

Aquí cada voto cuenta e incluso puede inclinar definitivamente la balanza nacional.