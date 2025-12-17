Zapatero usó un móvil prepago con el empresario detenido por blanqueo de Plus Ultra y destruyó después el teléfono

Al estilo de la mafia.

O de cualquier delincuente de pacotilla.

José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente del Gobierno, tuvo una cita secreta con Julio Martínez, un empresario alicantino arrestado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, apenas 72 horas antes de su detención por parte de la Policía Nacional.

Este encuentro, protegido por agentes de seguridad, tuvo lugar en un camino apartado del monte de El Pardo, en las afueras de Madrid. Allí pasearon durante una hora y disfrutaron del desayuno en el restaurante El Torreón.

Para comunicarse, Zapatero utilizó un móvil de prepago básico, sin acceso a internet ni aplicaciones, que entregó a Martínez para que lo destruyera inmediatamente después de la reunión.

Esta exclusiva, traída a la luz por Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de ‘El Debate’, pone al descubierto un sistema comunicativo diseñado para eliminar cualquier rastro.

Martínez manejaba entre cuatro y seis teléfonos al mes, cambiándolos con tarjetas SIM anónimas y siempre sin conexión a datos. Los dispositivos eran entregados a Zapatero, quien los devolvía siguiendo estrictos protocolos de seguridad. En los días previos a su arresto, Martínez borró mensajes y correos electrónicos, además de reducir su actividad digital, lo que intensificó la operación policial ante temores sobre la destrucción de pruebas.

El Partido Popular ha presentado una solicitud formal en el Congreso pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que ofrezca explicaciones sobre esta reunión y asuma responsabilidades políticas. Consideran «imprescindible» que La Moncloa aclare los detalles, especialmente en un momento en el que Plus Ultra recibió 53 millones de euros públicos en 2021 a pesar de sus lazos con Venezuela. Además, Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha relacionado a Zapatero con presiones para el rescate financiero e incluso con negocios petroleros en el país caribeño que le habrían generado una considerable fortuna.

La cita secreta y el resguardo con escoltas

El 8 de diciembre de 2025, Zapatero llegó en un vehículo oficial del Ministerio del Interior, acompañado por escoltas que aseguraron el área donde se llevaría a cabo el encuentro. El lugar elegido fue un descampado sin cobertura telefónica en El Pardo, lo que evitaba posibles intervenciones o seguimientos. Después del paseo, desayunaron en el discreto restaurante El Torreón. Por su parte, Martínez, responsable de empresas como Análisis Relevante SL y Voli Analítica SL, actuaba como intermediario aéreo durante la pandemia, facilitando el transporte tanto de pasajeros como de mercancías.

Según los investigadores de la UDEF, Martínez es una figura central dentro de una red internacional dedicada al blanqueo que tiene ramificaciones en España, Venezuela y Francia. Se está analizando el desvío de fondos provenientes del rescate público, triangulados con dinero procedente del tráfico de oro y del saqueo venezolano. Junto a él fueron detenidos también Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, consejero delegado. Todos ellos quedaron en libertad provisional bajo condiciones restrictivas como la retirada del pasaporte y prohibiciones para salir del país, además de tener comparecencias periódicas.

Borrando pistas familiares

En medio del escándalo, las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Zapatero, han decidido eliminar su agencia de comunicación llamada What The Fav de las redes sociales. Esta empresa tenía entre sus clientes a Análisis Relevante SL y otras sociedades vinculadas a Martínez, lo que añade una capa familiar al escándalo. Esta acción coincide con los registros realizados en las oficinas de Plus Ultra ubicadas en Alcobendas (Madrid) y la detención reciente de figuras como Koldo García y el propio Ábalos.

Por otro lado, Martínez administraba empresas instrumentales como Afitta Capital SL y Agropecuaria Lucena SL, cada una con activos superiores a 1,5 millones pero sin actividad real aparente. La firma Voli Analítica SL, dedicada al transporte aéreo similar a lo que hace Plus Ultra, no tiene presencia web ni empleados visibles; sus oficinas están situadas en una nave industrial en Petrer (Alicante) . Estas estructuras opacas alimentan las sospechas sobre su papel como testaferro para flujos financieros asociados al chavismo.

Conexión chavista y los millones vinculados a Zapatero

La aerolínea Plus Ultra, cuyo capital proviene mayormente de Venezuela, ha suscitado controversia debido a su rescate pese a no cumplir con ciertos requisitos establecidos. Mensajes encontrados en el móvil de Koldo García revelan que Zapatero mostró interés por desbloquear este rescate: se reunió con José Luis Escrivá, entonces ministro del Trabajo, así como con Bartolomé Lora, presidente de la SEPI, según informes provenientes desde la UCO. Aunque algunas fuentes niegan este encuentro, Ábalos ha confirmado presiones ejercidas por el expresidente.

Los investigadores están convencidos que Martínez, cercano amigo personal de Zapatero —con quien corre frecuentemente en El Pardo y comparte veranos en El Mirador de Vera (Almería)— podría estar actuando como testaferro. Su supuesta fortuna podría vincular al exlíder socialista con el régimen liderado por Nicolás Maduro, posiblemente involucrando negocios relacionados con petróleo y oro. Además, se establece una conexión entre Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, y Víctor de Aldama, quien forma parte del entorno cercano.

Mientras tanto, el PP insiste en exigir transparencia sobre estos hechos mientras la Fiscalía Anticorrupción continúa investigando estas comunicaciones clandestinas. Es importante señalar que Zapatero utilizó recursos públicos para llevar a cabo este encuentro e incluyó escoltas entre sus medios asociados; esto plantea serias dudas sobre el uso adecuado de recursos oficiales tras dejar su cargo.