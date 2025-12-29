El Tribunal de Cuentas alerta de la ruina de Casa Árabe, el chiringuito en el que Sánchez colocó a Irene Lozano

Irene Lozano, apodada la amanuense de Pedro Sánchez debido a su participación en el Manual de Resistencia, deja Casa Árabe en una situación alarmante.

Su renuncia en 2025 se produce justo cuando el Tribunal de Cuentas da a conocer un informe devastador sobre los ejercicios 2023 y 2024. La entidad acumula déficits persistentes y suscita dudas sobre su propia continuidad.

Este organismo revela pérdidas cercanas al millón de euros anuales durante más de diez años.

En 2023, el resultado negativo alcanzó 1.079.601 euros, mientras que en 2022 fue de 961.462 euros. El remanente de tesorería, que en junio de 2025 asciende a 2.398.818 euros, solo podrá sostenerse durante dos años más, según el informe.

Este plazo se reduce si es necesario realizar reparaciones en el edificio principal ubicado en Madrid.

Déficit estructural y dependencia de fondos públicos

Desde 2012, Casa Árabe arrastra un déficit estructural crónico. Su patrimonio neto ha disminuido un 47%, pasando de 20.987.623 euros en 2012 a 11.050.444 euros en 2023. Los presupuestos aprobados por el Consejo Rector generan elevados déficits que se cubren con el remanente disponible.

Los ingresos dependen en un 73% de transferencias públicas en 2023, lo que equivale a 1.535.000 euros:

Ministerio de Asuntos Exteriores (directamente o a través de AECID ): 1.265.000 euros, que representan el 82% del total.

(directamente o a través de ): 1.265.000 euros, que representan el 82% del total. Resto: Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid, y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba.

La enseñanza del idioma árabe genera un déficit anual aproximado de unos 600.000 euros, ya que los ingresos por matrículas solo cubren el 32% de los costos asociados. El Tribunal cuestiona si esta actividad está alineada con los estatutos o competencias del Ministerio de Exteriores, dado que todas las actividades se llevan a cabo dentro del territorio español sin un impacto claro sobre las sociedades árabes.

Edificio en Madrid al borde del colapso

La sede central situada en Madrid enfrenta riesgos significativos. En la reunión del Consejo Rector celebrada en diciembre de 2024 se advirtió sobre «un riesgo vital debido al desprendimiento de cornisas del tejado y la posibilidad de cierre por colapso». Un informe técnico emitido por el Ministerio de Cultura en junio de 2025 confirma la existencia de «graves patologías». Además, las instalaciones para climatización son obsoletas y no cumplen con los estándares actuales de eficiencia energética.

Estas reparaciones urgentes acelerarán el agotamiento del dinero disponible en tesorería. El Tribunal enfatiza la necesidad imperiosa de llevar a cabo estas obras «con la máxima urgencia».

Irregularidades en la gestión diaria

El informe resalta serias fallas en la gestión durante la dirección de Irene Lozano:

Ausencia de un sistema adecuado para el control interno, así como una plantilla orgánica y manuales procedimentales.

Irregularidades detectadas en el 74% de los contratos menores revisados.

El proceso para estabilizar al profesorado encargado del idioma árabe generó un aumento del gasto significativo: se incrementó hasta los 188.627 euros (un 79% más). Se convocaron plazas «que no estaban disponibles» sin cumplir con los requisitos legales pertinentes; además, algunos profesores han mantenido contratos irregulares desde 2017 sin haber enfrentado reclamaciones judiciales pese a las inspecciones laborales.

El Tribunal critica la desviación respecto a los objetivos establecidos inicialmente. Casa Árabe no cumple con su función como herramienta eficaz para la diplomacia pública y recomienda al Ministerio de Asuntos Exteriores realizar un «riguroso estudio sobre la viabilidad» que evalúe tanto las actividades como la propia existencia del consorcio.

Aspecto Detalle clave Impacto Pérdidas 2023 1.079.601 euros Déficit anual Tesorería junio 2025 2.398.818 euros Duración: dos años Patrimonio neto Caída del 47% desde 2012 Estructura debilitada Contratos irregulares Del total analizado, el 74% corresponde a menores Gestión ineficaz Enseñanza árabe Déficit anual aproximado: unos 600.000 euros Matrículas solo cubren el 32%

El actual director de Casa Árabe reconoce las deficiencias existentes y promete implementar mejoras: creación de un catálogo para puestos, manuales procedimentales, un plan estratégico y herramientas informáticas adecuadas. Defiende la enseñanza del árabe como parte integral de la promoción cultural, subrayando que sin lengua no hay acceso a literatura, poesía o arquitectura árabe relevante. Asegura que los ingresos por matrículas han aumentado un notable 20,5% este curso escolar y menciona amenazas legales por parte del profesorado.

En cuanto a financiación, están buscando alternativas externas aunque reconocen que esto podría comprometer su independencia respecto a políticas exteriores; hay indicios que apuntan a una posible priorización hacia la Embajada de Marruecos frente a otras representaciones.

Desde su llegada a la dirección en 2021, Irene Lozano ha estado al mando durante este periodo crítico para Casa Árabe, cuya salida coincide con este informe que pone bajo cuestionamiento la viabilidad misma de esta institución concebida como una herramienta para la diplomacia pública y que tras casi dos décadas aún no demuestra una utilidad clara definida. El uso continuado del dinero público sostiene un modelo insostenible.

Este caso resalta cuestiones fundamentales sobre cómo se gestionan entidades cercanas al círculo íntimo del presidente Sánchez. Ahora, Casa Árabe se encuentra ante una disyuntiva crucial: reparar su infraestructura deteriorada, cubrir sus déficits financieros y justificar su papel o replantear completamente su futuro desde cero. El Tribunal deja abierta la posibilidad para cambios significativos.