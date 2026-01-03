Piensa mal y acertarás, que dice un viejo refrán español.

Y eso es lo que hizo el lñider del PP.

Con toda la razón.

Alberto Núñez Feijóo ha entregado, mediante acta notarial, los mensajes de WhatsApp que mantuvo con Carlos Mazón en la noche del 29 de octubre de 2024, cuando la dana devastaba la provincia de Valencia.

La decisión del presidente del Partido Popular de remitir estas comunicaciones a la jueza de instrucción que investiga los 230 homicidios imprudentes ha abierto una nueva vía de investigación que trasciende la gestión autonómica de la catástrofe.

Lo que inicialmente parecía centrado en las responsabilidades de la Generalitat ha derivado en un asunto que pone en el foco el comportamiento criminal del Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez en múltiples aspectos: retrasando la movilización efectiva de ayudas, mintiendo sobre su coordinación real y manipulando el relato para eludir su parte de culpa.

Esto complica seriamente el intento de los socialistas de cargar toda la responsabilidad en los conservadores, cuando los hechos demuestran una negligencia compartida, agravada por la pasividad y desinformación inicial del Ejecutivo central.

Cabe destacar que esta entrega no ha sido completamente voluntaria, ya que Feijóo había facilitado previamente los mensajes recibidos de Mazón, pero la jueza solicitó expresamente sus respuestas para completar el intercambio.

Feijóo tenía razones fundadas para sospechar de Sánchez desde el primer momento, como queda patente en sus mensajes, donde pregunta directamente: «¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda suficiente».

Esta inquietud no era infundada: el Gobierno Frankenstein, conocido por su coalición inestable y sus prioridades partidistas, demostró una respuesta lenta y opaca, con retrasos en la activación plena de recursos como la UME y una coordinación deficiente que contribuyó a agravar la tragedia.

Además de la falta de obras hidráulicas esenciales en cauces clave como el barranco del Poyo —cuya ausencia provocó la mayoría de las muertes—, los fallecidos también se explican por ese retraso criminal del Gobierno Sánchez en prestar ayuda efectiva, junto con mentiras sobre su implicación real y una manipulación constante del relato para desviar la atención de sus propias omisiones.

Detrás de esa pregunta de Feijóo se percibe una desconfianza justificada hacia la voluntad real del Ejecutivo de movilizar todos los recursos necesarios en una comunidad gobernada por el PP, priorizando en cambio la narrativa política sobre la vida de los ciudadanos.

El contenido de los mensajes y sus implicaciones políticas

Más allá de esa inquietante pregunta inicial, los mensajes muestran cómo Feijóo aconsejaba a Mazón acerca de cómo gestionar la comunicación ante la crisis. «Lleva la iniciativa de la comunicación. Es clave», le decía el presidente del PP a las 23:27 horas, cuando ya se sabía que podían haber víctimas mortales. Este consejo sobre cómo manejar el discurso mediático, dado en medio de una tragedia humanitaria, ha suscitado críticas sobre las prioridades que establecía el liderazgo conservador en esos momentos difíciles. Además, Feijóo ofreció palabras alentadoras y sugirió a Mazón liderar informativamente las comunicaciones, recordándole cómo había actuado durante el incendio del edificio en Campanar en Valencia el 22 de febrero de 2024.

Estos mensajes evidencian que desde el principio, el líder del PP dudaba acerca de si el Gobierno central iba a actuar con urgencia y determinación. Esta desconfianza inicial contrasta con el relato posterior del PP sobre la gestión de la dana, donde se han señalado fallos administrativos en la Generalitat mientras se minimizaba cualquier responsabilidad del Gobierno nacional. Sin embargo, las propias palabras de Feijóo indican que él mismo tenía reservas respecto a si Sánchez estaría dispuesto a ayudar, lo cual plantea interrogantes sobre qué información poseía entonces y por qué no se movilizaron recursos nacionales más rápidamente.

La molestia del PP por verse implicado en la investigación

El Partido Popular ha manifestado su evidente malestar ante el hecho de que esta investigación judicial haya terminado implicando a su líder nacional. Feijóo se ha visto obligado a comparecer como testigo y ha sido requerido en dos ocasiones para presentar documentación, lo cual le ha llevado a justificar públicamente por qué estaba en contacto directo con Mazón durante aquella trágica noche. Desde su perspectiva, esto representa una desvío inaceptable respecto al enfoque adecuado para investigar: centrarse en cómo gestionó la Generalitat y las responsabilidades correspondientes entre sus conselleros.

El hecho de que Feijóo haya tenido que aclarar recientemente que hace unas semanas se le rompió el móvil y lo cambió, pero «no aproveché para borrar nada… yo no soy Sánchez», revela su posición defensiva. Esta declaración pretendía ser una crítica al Gobierno por supuestas prácticas ocultistas, pero suena más como un intento anticipado por justificar posibles acusaciones relacionadas con destrucción de pruebas. Para el PP, esta investigación ha tomado un rumbo distinto al planeado y parece ser utilizada como un instrumento político contra ellos.

Las ausencias que hablan más que las presencias

Mientras Feijóo dudaba acerca de si el Gobierno ofrecería apoyo a Mazón, otros miembros del Ejecutivo central parecían estar ausentes. Margarita Robles, ministra de Defensa, no envió al Ejército con rapidez suficiente a las áreas afectadas como muchos consideraban necesario. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez prolongaba su viaje a India para asistir a una cumbre internacional. Esta combinación entre ausencias y demoras ha sido utilizada por el PP para argumentar que el Gobierno no priorizó adecuadamente su respuesta ante la catástrofe. No obstante, resulta irónico que los propios mensajes enviados por Feijóo sugieren que él mismo esperaba esta falta de respuesta; esto plantea entonces por qué no actuó con mayor firmeza si ya tenía dudas sobre las intenciones del Ejecutivo.

La prolongación del viaje de Sánchez mientras Valencia enfrentaba un caos sin precedentes se ha convertido en un símbolo claro de desconexión según lo atribuido por parte del PP al Gobierno. A pesar de que luego se movilizaron recursos, ese retraso inicial dejó huellas profundas en cómo percibe el público general esta gestión crisis. Los mensajes enviados por Feijóo no solo no exoneran al Gobierno; además revelan que desde lo alto del PP ya anticipaban esta falta reacción adecuada, lo cual abre preguntas sobre qué medidas tomó desde dentro para presionar hacia una movilización más expedita.

La comparecencia del 9 de enero y sus consecuencias

Feijóo está citado para declarar ante la jueza el próximo 9 de enero; esto significa que en pocos días tendrá que responder preguntas sobre sus intercambios con Mazón y su conocimiento acerca de los hechos ocurridos durante esa fatídica noche. Esta comparecencia representa un momento crucial para el liderazgo del PP; cualquier discrepancia entre sus declaraciones previas y lo manifestado ante el juzgado podría acarrear importantes consecuencias políticas. El partido ha intentado restarle importancia diciendo que se trata simplemente un procedimiento rutinario; sin embargo, es evidente que el presidente popular deberá responder bajo juramento respecto a sus acciones durante uno de los episodios más devastadores vividos recientemente.

Es comprensible el malestar expresado por parte del PP: consideran erróneo desviar el foco hacia ellos cuando debería centrarse exclusivamente en cómo gestionaron las cosas desde Generalitat y cuáles son las responsabilidades correspondientes entre sus conselleros —en especial Salomé Pradós, imputada dentro este procedimiento—. Sin embargo, resulta inevitable reconocer que al estar Feijóo tan involucrado directamente con Mazón durante aquella noche trágica ofreciendo consejos comunicativos y expresando dudas sobre asistencia gubernamental implica necesariamente al liderazgo nacional dentro esta investigación.

El contexto político más amplio

Este escenario se da justo cuando el PP busca afianzar su posición como alternativa viable al gobierno actual. Feijóo habla ya abiertamente sobre 2026 como «el año del cambio necesario para España» mientras critica fuertemente al Ejecutivo dirigido por Sánchez. No obstante, verse implicado en esta investigación relacionada con la dana complica este mensaje político considerablemente. Los socialistas han aprovechado para señalar precisamente esto: ¿cómo puede criticar Feijóo lo ocurrido si él mismo estuvo comunicándose con Mazón durante ese periodo crítico ofreciéndole consejos?

Por otro lado, desde el PP intentan contraatacar alegando persecución política y acusando al Gobierno utilizar herramientas judiciales contra ellos mismos; sin embargo esta narrativa pierde fuerza cuando se contempla quién fue realmente quien requirió esos mensajes: fue precisamente una orden judicial y no alguna iniciativa política proveniente desde Moncloa. En definitiva, estos sucesos judiciales están complicando notablemente cualquier estrategia política pensada previamente por parte del PP obligándoles ahora defenderse en un terreno inesperado.

Las preguntas sin respuesta

Los mensajes emitidos por Feijóo dejan abiertas varias interrogantes: si dudaba desde un principio acerca del apoyo gubernamental hacia Mazón ¿por qué no presionó más intensamente para conseguir movilizar recursos nacionales? ¿Qué información poseía él capaz hacerle prever tal falta reacción? ¿Se comunicó efectivamente con otros miembros gubernamentales buscando acelerar esa movilización? ¿Por qué optó dar consejos comunicativos antes siquiera plantearse coordinar esfuerzos?

Seguramente estas cuestiones serán planteadas por parte juez durante su comparecencia programada para enero 9 próximo; aquello cuya respuesta pueda ofrecer determinará no solo curso futuro investigativo sino también impacto político subsiguiente respecto liderazgo actual dentro partido justo meses antes elecciones generales esperadas para 2026 . Lo que comenzó siendo simple indagación relacionada gestión crisis natural ahora toca directamente cúpula nacional principal fuerza oposición complicando significativamente panorama político español.