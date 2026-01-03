Pifias de Nochevieja: bogavante y lubina con nabo a 254 euros de la obrera Yolanda Díaz y el patinazo de la bocazas Irene Montero

No es magia, son tus impuestos.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, cerró el 2025 con una celebración que ha suscitado controversia.

En La Coruña, eligió el prestigioso hotel NH Finisterre, el único establecimiento de cinco estrellas en la zona, para dar la bienvenida al 2026.

Acompañada únicamente por una amiga, disfrutó de un menú de gala que se aproxima a los 254 euros por persona, sin incluir extras como el brunch del día siguiente, que suma otros 75 euros más.

El banquete incluyó platos que contrastan notablemente con el discurso obrero que promueve la ministra de Trabajo.

La noche comenzó con aperitivos como jamón ibérico al corte, croquetas de bogavante, zamburiñas, pulpo á feira y langostinos empanizados.

A continuación, se sirvió un salpicón de bogavante y rape, bocados de lubina con apio y nabo, almejas de Carril y solomillo de ternera en costra de foie, todo ello maridado con vinos de Rioja, Rías Baixas, Valdeorras y cavas premium. La velada se completó con barra libre, cotillón, DJ y las tradicionales uvas a medianoche.

Díaz optó por un vestido rojo largo que ya había lucido en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Con un escote en la espalda y un colgante dorado, complementó su look con pendientes largos y un moño alto. Tras la cena, cambió su atuendo para continuar la fiesta en medio de comensales pertenecientes a la alta sociedad coruñesa, entre ellos habituales como Amancio Ortega y su familia.

Este hotel emblemático es un punto de encuentro para las élites. Muy frecuentado por directivos de Inditex, contrasta notablemente con el pasado comunista que Yolanda Díaz suele reivindicar, además del rol que desempeña actualmente defendiendo salarios dignos en tiempos difíciles. Mientras millones de españoles ajustan sus presupuestos para llegar a fin de mes, la vicepresidenta opta por una cena lujosa a precios inalcanzables para muchos trabajadores.

La polémica estalló en redes sociales y medios informativos. Vídeos difundidos por ABC muestran a Díaz disfrutando del evento, lo que ha avivado críticas sobre la discrepancia entre su mensaje sobre justicia social y este derroche. No han surgido explicaciones oficiales desde su entorno, pero esta situación reabre debates sobre la coherencia dentro de la izquierda.

Podemos y sus deseos que se volvieron en contra

Mientras Yolanda Díaz disfrutaba del bogavante, Irene Montero y Podemos hacían pública su lista con doce deseos para 2026, una propuesta que pretendía ser innovadora pero terminó siendo objeto de burlas. Entre sus propuestas figuraban: Sáhara libre, supermercados públicos, retirada de España de la OTAN, regularización masiva de inmigrantes y avanzar hacia una República. El Sáhara fue el detonante.

Los usuarios en redes recordaron el silencio mantenido por Podemos cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, del cual formaban parte, cambió su postura hacia Marruecos respecto al territorio en 2022. “¿No estábais vosotros en el Gobierno que entregó el Sáhara a Marruecos?”, cuestionaban muchos. Un tuit viral ironizaba: “Con dos cojones proponen ahora como objetivo un Sáhara libre después de no hacer absolutamente nada cuando Sánchez lo regaló”.

La hemeroteca no perdona. Tanto Pablo Iglesias, fundador del partido, como Irene Montero guardaron silencio ante el apoyo español al plan marroquí sobre autonomía del Sáhara alineado con Rabat. Las críticas no tardaron en llegar: “No preguntes dónde estaba Podemos en 2022 ni qué hizo después. Silencio, cargos y sillones”. Otros deseos suscitaron burlas: “Ojalá desaparezcáis en 2026 y acabéis como Ciudadanos” o “Los únicos que habéis mejorado vuestra vida sois vosotros”.

En su papel actual como eurodiputada, Montero ha defendido posturas pro-saharauis anteriormente; incluso rechazó resoluciones de la ONU que avalan la autonomía bajo Marruecos. En noviembre del 2025, desde Zaragoza, instó a rectificar decisiones del Consejo de Seguridad acusando a los “matones estadounidenses” por presionar hacia la ocupación marroquí. Reiteró su apoyo a la libre determinación saharaui así como al derecho a explotar sus recursos sin acuerdos con la “dictadura marroquí”.

Sin embargo, el Gobierno respaldó en diciembre del 2025 un nuevo apoyo a Marruecos mediante una declaración conjunta que abarca 23 páginas. En redes sociales, Yolanda Díaz llegó incluso a desafiar públicamente a Sánchez: “No vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui”. Aun así, durante 2022, Podemos no tomó medidas.

Contrastes en la izquierda al finalizar el año

Estas pifias durante Nochevieja destacan las grietas dentro de la izquierda. Por un lado, Díaz hace gala de sus raíces humildes mientras lucha contra los privilegios; por otro lado, disfruta una cena lujosa en uno de los hoteles más caros por unos impresionantes 279 euros más IVA por persona. Por su parte, Montero y Podemos lanzan deseos utópicos ignorando su propio historial durante su tiempo en el Ejecutivo.

Menú de Díaz en NH Finisterre :

| Plato | Detalle |

|——-|———|

| Aperitivos | Jamón ibérico, croquetas de bogavante, zamburiñas, pulpo á feira y langostinos |

| Principales | Salpicón de bogavante; lubina con nabo y apio; solomillo con foie |

| Bebidas | Vinos Rioja; Rías Baixas; cavas; barra libre |

| Precio base | 254€ cena + cotillón; hasta 328€ incluyendo habitación |

: | Plato | Detalle | |——-|———| | Aperitivos | Jamón ibérico, croquetas de bogavante, zamburiñas, pulpo á feira y langostinos | | Principales | Salpicón de bogavante; lubina con nabo y apio; solomillo con foie | | Bebidas | Vinos Rioja; Rías Baixas; cavas; barra libre | | Precio base | 254€ cena + cotillón; hasta 328€ incluyendo habitación | Doce deseos polémicos propuestos por Podemos : Sáhara libre. Supermercados públicos. Retirada española de la OTAN. Regularización masiva inmigrantes.

:

El prestigioso hotel NH Finisterre no es cualquier lugar. Con vistas al Atlántico y frecuentado por millonarios es considerado el epicentro del lujo en A Coruña. Se dice que durante esa noche DIaz pasó desapercibida,“tranquila con su amiga”, según afirman testigos presentes. Su cambio posterior de vestuario indica que fue una noche larga.

Por otro lado, aunque ha sido vocal contra Marruecos desde diferentes frentes —como exigir el cierre centros para migrantes en Mauritania financiados por España— llamándolos “cárceles ilegales”, lo cierto es que el tema del Sáhara les sorprendió desprevenidos.

Estas historias hacen eco del debate más amplio: ¿pueden predicar igualdad desde el lujo? Mientras Díaz gestiona políticas laborales mientras brinda rodeada del lujo; ¿qué pasa entonces con los sueños utópicos sobre un Sáhara libre por parte de un partido tras años guardando silencio? Las redes sociales no perdonan nada. El inicio del año electoral promete más titulares polémicos.

El esplendor vivido por una mientras otra recibe críticas deja expuesta a toda la izquierda ante un año electoral implacable.