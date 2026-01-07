Los nuevos whatsapps entre Sánchez y Ábalos echan por tierra la contundente afirmación del presidente sobre su exministro

Otra mentira más.

Aunque, como reza el dicho popular, qué es una raya más para una cebra o qué es una trola más para Pedro Sánchez.

Lo cierto es que el presidente del Gobierno socialcomunista, en una entrevista en TVE el 2 de diciembre de 2025, llegó a decir taxativamente esto sobre José Luis Ábalos:

Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.

El problema es que al inquilino de La Moncloa le vuelve a atropellar su hemeroteca y, especialmente, los mensajes que se envió con quien fuera su secretario de Organización del PSOE.

El digital ‘Vozpópuli’ cuenta en exclusiva que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos compartían una relación de gran confianza, que iba más allá del ámbito político.

Los mensajes de WhatsApp que han salido a la luz muestran cómo el presidente del Gobierno recurría a su exnúmero dos en momentos cruciales, incluso cuando el escándalo del caso Koldo se cernía sobre ellos. El 26 de enero de 2024, Sánchez inicia una conversación directa: «Hola, José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler… Un saludo».

Ábalos responde rápidamente, aclarando que su influencia en Valencia es limitada desde su destitución y afirmando que todo lo consultaba con Santos Cerdán, quien en ese momento era el secretario de Organización del PSOE.

La conversación toma un giro hacia reproches y apelaciones personales. Sánchez advierte sobre Soler, competidor de Morant en la secretaría general del PSOE valenciano: «Es un error. Así como especular, como especula (sic) a quien apoyas, que no duraré hasta el 2027. En todo caso, es bueno saberlo». Ábalos defiende a Soler y reitera su lealtad: «No me consta que Alejandro haya dicho eso… Y él siempre ha estado dispuesto a apoyar a Diana».

El presidente cierra con cierto desdén: «En fin, no mareemos… Entendido». Pero Ábalos continúa, mencionando las “largas” de Cerdán y su disposición para colaborar. Sánchez responde con calidez: «Es lo mejor… Sabes que te quiero como un amigo… Pero más allá de eso, debemos estar unidos».

Este intercambio se produce en un clima tenso dentro del PSOE valenciano.

Sánchez empujaba con determinación para hacer de Diana Morant la líder, a pesar del rechazo por parte de las bases y algunos cuadros. Aunque Ábalos había dejado el Gobierno en julio de 2021, seguía siendo un activo estratégico importante.

Solo un mes antes, en diciembre de 2023, le había enviado un mensaje por su cumpleaños y valorado su criterio. Otros mensajes anteriores revelan nostalgia: «La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad». Además, Sánchez le solicitaba consejos sobre negociaciones con independentistas o críticas hacia barones como Page y Lambán.

Antecedentes de una relación clave

La alianza entre Sánchez y Ábalos se remonta a la moción de censura del año 2018. En aquel entonces, Ábalos fue crucial para devolverle la secretaría general del PSOE y llevarlo hasta La Moncloa.

Sin embargo, tras ser destituido en 2021 –sin una explicación clara– permanecieron meses sin comunicarse. Finalmente, Sánchez rompió el silencio en noviembre de 2023 al expresar solidaridad ante algunas filtraciones: «Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios». Posteriormente continuaron intercambiando felicitaciones y consejos sobre temas diversos como Pegasus o el Debate sobre el Estado de la Nación.

En 2020 surgieron chats donde coordinaban acciones contra barones regionales. En uno destaca la crítica que hace Sánchez hacia Lambán: «Lamentable. Falta de solidaridad». Ábalos reenvía muestras de lealtad provenientes del presidente Vara; mientras tanto, Sánchez responde irónicamente con «Ombligo», haciendo referencia al egocentrismo interno. También discutieron legislaciones importantes como la ley sobre vivienda mientras Iglesias intentaba contrarrestar sus movimientos.