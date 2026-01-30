  • ESP
Ayuso asiste a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

La ceremonia, presidida por el cardenal Cobo Cano en la Catedral de la Almudena, buscó consuelo para los heridos y sus familias

Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, extendió esta tarde a la misa funeral celebrada en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

La Eucaristía, presidida por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, fue concelebrada por los obispos Ginés García, de Getafe, y Antonio Prieto, de Alcalá.

El acto fue un gesto de recuerdo y oración por las personas fallecidas y un acompañamiento espiritual para los heridos y sus familias.

La misa funeral estuvo abierta a la participación de fieles y ciudadanos que se unieron en su búsqueda del eterno descanso y del pronto restablecimiento de los heridos.

