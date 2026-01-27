Díaz Ayuso recibe en la Real Casa de Correos al alcalde de Lima

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este lunes en la Real Casa de Correos al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para avanzar en la cooperación económica y cultural entre ambas ciudades. Durante la reunión, Ayuso repasó posibles iniciativas de colaboración y oportunidades de intercambio en áreas como turismo, comercio e inversión.

La visita de la jefa del Ejecutivo autonómico a Lima en enero del año anterior —con motivo del 490º aniversario de la fundación de la capital peruana por Francisco Pizarro— se recordó como un hito de las relaciones entre Madrid y Lima. En aquella ocasión, Reggiardo otorgó a Ayuso la Orden al Mérito en grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su presencia y apoyo institucional.

En España, la comunidad de Madrid acoge a una numerosa población peruana: según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, residen en la región más de 96.500 peruanos, lo que subraya la relevancia de las estrechas relaciones entre ambos lados del Atlántico.