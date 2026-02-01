El socialista Zapatero se embolsó 450.000 euros por ‘asesoría global’ a su compinche en Plus Ultra

El chavista José Luis Rodríguez Zapatero, embajador y factor del dictador Maduro y uno de los presidentes más corruptos de la Historia de España, percibió al menos 450.000 euros del asesor de Plus Ultra Julio Martínez Martínez en concepto de «consultorías globales» durante seis años.

Según la exclusiva del periodista Esteban Urreiztieta hoy en EL MUNDO, el pringoso dirigente socialista ha venido cobrando una media de 75.000 euros brutos anuales de la sociedad Análisis Relevante, propiedad del referido empresario, recientemente detenido por orden del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid en una operación por blanqueo de capitales en torno a la aerolínea española de capital venezolano que fue rescatada por el Gobierno del marido de Begoña con una inyección de 53 millones públicos.

El ya multimillonario Zapatero ha percibido estos fondos de manera directa, sin ningún tipo de sociedad interpuesta, y los ha venido comunicando a Hacienda en sus declaraciones de IRPF.

LOS DETALLES

En marzo de 2020 empezó a cobrar de Análisis Relevante , sociedad del empresario Julio Martínez Martínez , amigo íntimo con quien corría frecuentemente por El Pardo.

empezó a cobrar de , sociedad del empresario , amigo íntimo con quien corría frecuentemente por El Pardo. Martínez fue fichado por Plus Ultra como conseguidor ante el régimen de Maduro : resolvía problemas aduaneros, envíos de material y oportunidades de negocio en Venezuela.

como ante el régimen de : resolvía problemas aduaneros, envíos de material y oportunidades de negocio en Venezuela. Cobró alrededor de medio millón de euros por estos servicios, pagados en parte con los 53 millones públicos del rescate concedido por el Gobierno del marido de Begoña .

por estos servicios, pagados en parte con los del rescate concedido por el Gobierno del . La empresa informó a la SEPI que parte del dinero iría a pagar a Martínez.

que parte del dinero iría a pagar a Martínez. Actualmente, Martínez está detenido por blanqueo de capitales; se le intervinieron 300.000-400.000 euros en efectivo en su domicilio.

por blanqueo de capitales; se le intervinieron en efectivo en su domicilio. La investigación judicial analiza si los préstamos de Simon Leendert Verhoeven (investigado en Suiza y Francia por lavado venezolano) a Plus Ultra fueron blanqueo, y si la aerolínea participó en operaciones ilícitas.

(investigado en Suiza y Francia por lavado venezolano) a Plus Ultra fueron blanqueo, y si la aerolínea participó en operaciones ilícitas. Ábalos y Aldama acusan a Zapatero de presionar para lograr el rescate; Aldama habla incluso de una supuesta comisión de 10 millones en Panamá.

y acusan a Zapatero de presionar para lograr el rescate; Aldama habla incluso de una supuesta en Panamá. Zapatero niega cualquier intervención en el rescate, califica las acusaciones de «falsedades deplorables» y defiende que cobró por consultorías geopolíticas reales, declaradas como autónomo en IRPF, gracias a su experiencia tras cientos de viajes internacionales.

Zapatero deberá comparecer en el Senado para explicar estas operaciones.

LA COMPLICIDAD DE SÁNCHEZ

Son cómplices y quiza compinches, porque el asunto huele que apesta.

Pedro Sánchez ha justificado con argumentos de seguridad pública la reunión secreta que José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo en una zona restringida de El Pardo, un monte público administrado por Patrimonio Nacional.

Este encuentro, que contó con la presencia de escoltas oficiales y un vehículo del Estado, tuvo lugar solo 72 horas antes de que Julio Martínez, empresario vinculado a Plus Ultra, fuera detenido por la UDEF bajo sospecha de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.

La noticia, revelada por el periodista Antonio R. Naranjo en El Debate, pone de manifiesto cómo desde la Presidencia del Gobierno se rechazó desclasificar información sobre el acceso a la finca, argumentando que ello podría suponer riesgos para la seguridad. Zapatero, quien facturaba como consultor a Martínez —a quien sus hijas también brindaban servicios—, utilizó recursos estatales para un encuentro que despierta sospechas sobre una posible filtración policial previa al arresto.

El misterio de la reunión en El Pardo

La entrada a la zona restringida fue facilitada a Zapatero por un empleado de Patrimonio Nacional, mientras sus escoltas aseguraban el perímetro sin cobertura móvil. Martínez, amigo personal del expresidente y compañero de carreras por la zona, recibió alrededor de 450.000 euros por «asesoría global» durante seis años para Plus Ultra, pagos que se financiaron en parte con los 53 millones de euros del rescate público gestionado por la SEPI.

La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF están investigando si los servicios prestados por Zapatero —que él mismo ha calificado como «cantidades globales»— han sido correctamente declarados y si están desvinculados del rescate. El empresario, encontrado con entre 300.000 y 400.000 euros en efectivo en su hogar, actuaba como intermediario para la aerolínea en Venezuela, manejando aduanas, repuestos y negocios ante el régimen de Nicolás Maduro.

Cronología clave del escándalo : Marzo 2020: Zapatero presenta un informe geopolítico para Plus Ultra y comienza a recibir pagos. Diciembre 2025: Se producen detenciones masivas en una operación secreta relacionada con blanqueo. 72 horas antes: Reunión en El Pardo , con indicios de una posible filtración sobre la investigación. Enero 2026: Sánchez se niega a ofrecer aclaraciones invocando «seguridad pública».

:

La juez instructora, Esperanza Collazos, reabre el caso tras una denuncia presentada por Anticorrupción: el rescate se utilizó para devolver préstamos a una red en Suiza, Francia y España, blanqueando fondos venezolanos malversados relacionados con programas como los de los CLAP y oro del Banco de Venezuela.

La sombra venezolana y las presiones políticas

En declaraciones recientes, José Luis Ábalos admitió que Zapatero le presionó para conseguir el rescate de Plus Ultra, una aerolínea marginal considerada «estratégica» a pesar de su bajo volumen de tráfico aéreo. Su hijo, Víctor Ábalos, acusa al expresidente de beneficiarse económicamente del asunto. Por su parte, Koldo García, implicado en casos de corrupción, sostiene que Zapatero amasó una fortuna gracias al petróleo y oro venezolanos a través de la empresa estatal venezolana PDVSA.

En el ámbito político, el PP está impulsando comisiones en el Senado sobre las operaciones relacionadas con Plus Ultra y la gestión de la SEPI. En este sentido, han convocado a comparecer a figuras como Zapatero, así como a otros involucrados como Julio Martínez Sola, propietario de la aerolínea; al CEO, Roberto Roselli; y al propio Julio Martínez Martínez. También han planteado preguntas sobre la visita realizada por Delcy Rodríguez en 2020 y las detenciones dentro del ámbito de SEPI, incluyendo la reciente captura de Leire Díez.

Sospechas clave en la investigación Detalles Blanqueo de fondos Dinero público utilizado para devolver préstamos a una red internacional Rol de Zapatero Consultor remunerado con 450.000 €, posible presión para obtener rescate Venezuela Intermediaciones ante Maduro involucrando fondos CLAP y oro Patrimonio Crecimiento patrimonial desde 130.000 € (2011) hasta 3,7 millones en inmuebles (2026)

Anticorrupción está evaluando si Martínez actuó como testaferro para Zapatero, cuya relación incluía el uso de teléfonos desechables para evitar dejar rastro alguno. Existen querellas que lo vinculan al conocido como Cártel de los Soles, una estructura narcotraficante chavista con conexiones hacia España.

Zapatero ha negado tener conocimiento sobre las detenciones y ha relacionado sus ingresos exclusivamente con actividades consultivas ajenas al rescate. Sin embargo, su evolución patrimonial —con chalets lujosos e inmuebles— coincide notablemente con sus mediaciones en Venezuela desde hace casi diez años.

Entre las curiosidades del caso destaca que Martínez guardaba efectivo en su domicilio bajo el argumento de haber vendido un inmueble familiar. Al mismo tiempo, se ha revelado que Plus Ultra transportaba migrantes ilegales junto con dinero efectivo hacia Malabo bajo autorización gubernamental. Por su parte, Zapatero ha multiplicado su patrimonio inmobiliario por noventa veces; eligió El Pardo —donde corría junto a su «cliente»— para llevar a cabo una charla protegida por Moncloa como secreto estatal. ¿Simple coincidencia o un guiño hacia viejos hábitos runners?