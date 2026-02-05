Begoña Gómez se niega a entregar su pasaporte y el juez pide auxilio policial tras dos meses de requerimientos

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, continúa sin entregar su pasaporte al juez de instrucción Juan Carlos Peinado, tras más de dos meses de requerimientos. Según la Policía y fuentes cercanas al proceso, ni Gómez ni su asesora han remitido la documentación solicitada en noviembre de 2025 para verificar posibles viajes al extranjero que podrían guardar relación con la investigación en curso sobre presuntos delitos de corrupción y el uso de recursos.

El magistrado Peinado decidió pedir auxilio policial en enero de 2026 para garantizar la entrega de los pasaportes y/o documentación complementaria. El objetivo es contrastar fechas y lugares de viaje con las actividades investigadas, en un esfuerzo por aclarar si existe coincidencia con eventuales movimientos de recursos o actuaciones ilícitas.

La Policía ha informado al juzgado de que Gómez y su asesora no han entregado los pasaportes, incumpliendo el requerimiento inicial y, en la práctica, dificultando la labor de verificación de la investigación. Esta actitud ha generado cuestionamientos sobre la obligación de una persona vinculada a la cúspide institucional a colaborar con las diligencias judiciales.

Si la negativa a entregar los documentos persiste, el juez podría valorar la posibilidad de centralizar la desobediencia como una infracción penal. En este contexto, la acción policial solicitada pretende evitar retrasos en la diligencia y garantizar que la documentación necesaria esté disponible para la verificación de los hechos.

Fuentes que citan el caso en este momento señalan que la aparición de una negativa persistente podría influir en la percepción pública sobre la transparencia de la investigación y la cooperación entre las diferentes ramas del poder.