  • ESP
    España América
Política Gobierno

La esposa del presidente del Gobierno estaría incurriendo en el delito de "desobediencia judicial"

Begoña Gómez se niega a entregar su pasaporte y el juez pide auxilio policial tras dos meses de requerimientos

La documentación que exige la autoridad busca verificar coincidencias de viajes con la investigación y posibles desvíos de recursos; la negativa podría acarrear desobediencia y derivar en acción policial

Begoña Gómez se niega a entregar su pasaporte y el juez pide auxilio policial tras dos meses de requerimientos
Begoña Gómez PD.
Archivado en: Gobierno

Más información

Zapatero (PSOE)

Zapatero y sus hijas, a quienes investiga la UDEF, fueron las únicas relaciones económicas de la empresa que cobró 'mordidas' de Plus Ultra

Pedro Sánchez

Sánchez recorre 11.000 kilómetros para decir 'memeces' a líderes de Botswana, Burundi y Bután mientras España arde en escándalos

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, continúa sin entregar su pasaporte al juez de instrucción Juan Carlos Peinado, tras más de dos meses de requerimientos. Según la Policía y fuentes cercanas al proceso, ni Gómez ni su asesora han remitido la documentación solicitada en noviembre de 2025 para verificar posibles viajes al extranjero que podrían guardar relación con la investigación en curso sobre presuntos delitos de corrupción y el uso de recursos.

El magistrado Peinado decidió pedir auxilio policial en enero de 2026 para garantizar la entrega de los pasaportes y/o documentación complementaria. El objetivo es contrastar fechas y lugares de viaje con las actividades investigadas, en un esfuerzo por aclarar si existe coincidencia con eventuales movimientos de recursos o actuaciones ilícitas.

La Policía ha informado al juzgado de que Gómez y su asesora no han entregado los pasaportes, incumpliendo el requerimiento inicial y, en la práctica, dificultando la labor de verificación de la investigación. Esta actitud ha generado cuestionamientos sobre la obligación de una persona vinculada a la cúspide institucional a colaborar con las diligencias judiciales.

Si la negativa a entregar los documentos persiste, el juez podría valorar la posibilidad de centralizar la desobediencia como una infracción penal. En este contexto, la acción policial solicitada pretende evitar retrasos en la diligencia y garantizar que la documentación necesaria esté disponible para la verificación de los hechos.

Fuentes que citan el caso en este momento señalan que la aparición de una negativa persistente podría influir en la percepción pública sobre la transparencia de la investigación y la cooperación entre las diferentes ramas del poder.

OFERTAS ORO

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 41 Y EL 50% !!!

Una amplia variedad de las mejores ofertas de nuestra selección de tiendas online

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]