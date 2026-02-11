Yolanda Díaz se ‘pulió’ en disfrutar 50.000 euros en metálico de su ministerio

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, se encuentra en el ojo del huracán por la gestión de fondos públicos.

De acuerdo con el programa El análisis: Diario de la Noche, presentado por Antonio Naranjo en Telemadrid, ha retirado cerca de 50.000 euros en efectivo de la caja de su ministerio en los últimos años.

En concreto, la suma alcanza los 49.273,02 euros, dentro de un total de 54.746,96 euros en salidas de caja directamente vinculadas a ella.

El desglose de estos gastos plantea interrogantes. Aproximadamente 22.000 euros fueron destinados a atenciones protocolarias no especificadas, más de 24.000 euros a viajes, y unos 3.000 euros a gastos operativos sin ningún detalle adicional.

Solo la ministra tiene la autoridad para aprobar estas retiradas en efectivo, y el programa afirma que el ministerio no ha ofrecido explicaciones satisfactorias ante las preguntas planteadas. Una situación inquietante: dinero público en billetes, sin rastro alguno, mientras Díaz promueve la austeridad laboral desde su posición.

Iba a doblar a Yolanda Diaz con este libro, pero es tan absurdo y ridículo que una Ministra de Trabajo, con una actitud que es una mezcla entre Heidi y Kim Jong-un, vaya publicando que lo que ella busca es abolir el trabajo, que es imparodiable. pic.twitter.com/jnjwMVnTvf — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) February 10, 2026

Antecedentes de opacidad en gastos

Este escándalo no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, Yolanda Díaz fue condenada en costas por ocultar gastos relacionados con viajes promocionales financiados con fondos públicos. Unos meses más tarde, en julio de 2025, se reveló que había gastado cerca de 60.000 euros en un año para desplazamientos políticos encubiertos como institucionales: exactamente 59.809,83 euros en 2024, casi tres veces más que los 19.867,92 euros del año anterior.

No se trata únicamente de un problema aislado dentro del Gobierno. El pasado 22 de enero de 2026, el mismo programa destapó que Óscar Puente, ministro de Transportes, desembolsó más de 100.000 euros en metálico durante sus dos primeros años. La respuesta del ministerio fue evasiva: «No resulta posible proporcionar una relación detallada con la identificación de las personas a las que se hacen pagos en efectivo». Se llegaron a abonar multas de tráfico del chófer de un alto cargo mediante este método.

A continuación se presenta una tabla comparativa sobre estos gastos:

Ministro/a Monto en metálico Período Destinos principales Yolanda Díaz 49.273 euros Últimos años Viajes (24.000), protocolarias (22.000) Óscar Puente +100.000 euros 2 primeros años Sin rastro detallado, incluidas multas

Estos patrones sugieren una inquietante cultura ministerial relacionada con el uso poco transparente del dinero público.

Yolanda Díaz gastó casi 50.000 euros en metálico sacados de su ministerio, denuncia el programa de Antonio Naranjo https://t.co/H4qE6QlUje vía @eldebate_com en metálico? Y en que los gastó? — Raimundo Abando Tartiere (@raimundoabando) February 11, 2026

Posibles consecuencias políticas y judiciales

Esta denuncia llega en un momento crítico para el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. La oposición ya exige auditorías exhaustivas sobre estos gastos. Si se confirma que no hay justificación adecuada, podría desencadenar investigaciones por parte de la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas, al igual que ocurrió con la condena anterior a Díaz. Desde un punto político, esto socava la credibilidad de Sumar, que se presenta como un bastión contra la corrupción.

Además, choca con la imagen pública que proyecta Díaz, quien recientemente ha criticado a millonarios como Elon Musk, defendiendo principios como la democracia laboral. ¿Defiende realmente la transparencia en otras empresas mientras su ministerio opera bajo las sombras? El silencio oficial solo añade leña al fuego: ni una sola nota aclaratoria ante las cámaras de Telemadrid.

En un país donde el Ingreso Mínimo Vital distribuye miles de euros bajo estrictas condiciones, estos 50.000 euros en billetes parecen una broma macabra. La ciudadanía, cansada ya de impuestos elevados, exige claridad.

Cifra total en caja del ministerio : 54.746,96 euros; 49.273,02 directamente atribuidos a Díaz .

: 54.746,96 euros; 49.273,02 directamente atribuidos a . Precedente Puente : Más de 100.000 euros sin rastro detallado; firmados por la directora de inspección.

: Más de 100.000 euros sin rastro detallado; firmados por la directora de inspección. Condena 2024: Costas por ocultar gastos relacionados con viajes promocionales.

Para culminar: mientras Díaz, envuelta en morado político maneja fondos al estilo de los años 80 pero ya entrados los 2026; ¿se atrevería a pagar un café protocolario con tarjeta? Y Puente, ¿multas pagadas al contado para evitar dejar huella? Datos dignos para una tertulia interminable.