Pedro Sánchez organizó una cena en La Moncloa junto a Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), quien juega un papel fundamental en contratos donde Begoña Gómez habría actuado como intermediaria en la República Dominicana.

Esta información, revelada por el periodista Alejandro Entrambasaguas en una exclusiva para El Debate, se produce en un momento crítico, con investigaciones judiciales sobre las actividades comerciales de la esposa del presidente.

El hecho pone de manifiesto cómo el palacio presidencial se ha convertido en un punto de encuentro donde lo personal y lo oficial se entrelazan.

A medida que avanzan las indagaciones del juez Juan Carlos Peinado, surgen indicios que sugieren que La Moncloa podría estar siendo utilizada para gestiones privadas. Begoña Gómez ha asistido a múltiples encuentros privados con Pololikashvili, así como con su esposo, David Sánchez, dentro del complejo gubernamental. Fuentes cercanas a las pesquisas mencionan un patrón preocupante: la utilización de la residencia oficial para obtener favores que podrían insinuar tráfico de influencias.

Entrambasaguas, director de Investigación en El Debate, es el autor de esta exclusiva que conecta diversas informaciones. En su análisis, destaca cómo Sánchez y su círculo han hecho habitual la celebración de cenas y reuniones con responsables de contratos poco claros. En República Dominicana, Gómez habría facilitado contactos para proyectos turísticos, justo el área donde opera Pololikashvili. El periodista también señala que estos encuentros coinciden con el momento en que la Policía y la Justicia intensifican sus investigaciones sobre los vuelos oficiales hacia ese país caribeño, clasificados por el Gobierno como «secreto de Estado».

Antecedentes de los enredos en La Moncloa

La situación no surge sin antecedentes. David Sánchez, hermano del presidente e investigado por corrupción en Badajoz, ya se había escondido anteriormente en La Moncloa, mientras simulaba vivir en Portugal para evadir impuestos. Según informaciones previas proporcionadas por Entrambasaguas, pasó meses allí junto a su esposa Kaori Matsumoto, utilizando coches oficiales y recursos públicos sin ningún reparo. Para evitar ser localizado por Hacienda, llegó incluso a dar de baja su teléfono móvil.

Ahora, la atención recae sobre Begoña Gómez. El juez Peinado ha documentado que sus presuntos delitos solo fueron posibles gracias a su relación marital con Sánchez. Curiosamente, se niega a entregar su pasaporte bajo el pretexto de haberlo extraviado, lo cual genera suspicacias: recuerda a aquellos que intentan ocultar antecedentes antes de regularizar su situación. Los viajes estatales a Dominicana, bajo secreto oficial, podrían arrojar luz sobre estas visitas.

Citas clave documentadas : Varios encuentros privados en La Moncloa con Pololikashvili , Begoña Gómez y David Sánchez .

: Varios encuentros privados en con , y . Contratos en juego : Proyectos turísticos en República Dominicana donde Gómez actuó como intermediaria.

: Proyectos turísticos en República Dominicana donde Gómez actuó como intermediaria. Paralelismos familiares: El hermano utilizó el palacio para ocultarse; ahora surgen posibles negocios con la OMT.

Consecuencias en el horizonte judicial

Estas cenas reavivan las llamas de las investigaciones. La Guardia Civil ha enviado informes al Tribunal Supremo sobre tramas relacionadas, apuntando a Sánchez como figura central. Si se demuestra que se usó La Moncloa para negocios privados, podrían configurarse delitos como malversación o prevaricación. Los críticos han comenzado a referirse al Gobierno como los «Kirchner de La Moncloa«, sugiriendo que podrían necesitar un plan alternativo: recordar aquella célebre frase de Casablanca y decir «siempre nos quedará la República Dominicana», ese rincón ideal para arreglos socialistas.

El Gobierno guarda silencio ante esta situación candente, mientras que el PP ya ha presentado preguntas formales en el Congreso. Por su parte, María Jesús Montero optó por no desmentir casos similares relacionados con su cuñado, consciente de las pruebas irrefutables existentes como fotografías de vehículos oficiales utilizados indebidamente. La Agencia Tributaria está considerando inspeccionar a David Sánchez por posibles fraudes fiscales.

Aspecto Detalle Implicación posible Cenas en Moncloa Con Pololikashvili y Gómez Uso indebido del palacio presidencial Vuelos oficiales A Dominicana, secreto de Estado Encubrimiento de gestiones privadas Pasaporte de Gómez Negativa a entregarlo Sospecha de ocultación de pruebas Residencia hermano Oculta en Moncloa Fraude fiscal y malversación

La falta de transparencia genera inquietud. ¿Por qué invitar al encargado de contratos cuestionables? Las indagaciones periodísticas realizadas por profesionales como Entrambasaguas han impulsado autos judiciales que antes parecían intocables.