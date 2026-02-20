Ayuso recibe a Antonio Ledezma, quien la reconoce como «refugio y esperanza» para la diáspora venezolana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este jueves en la Real Casa de Correos al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien expresó por escrito su respeto y gratitud hacia la jefa del Ejecutivo autonómico por su «firme compromiso con la libertad y la causa democrática de Venezuela«.

Durante el encuentro, Ledezma destacó que bajo el liderazgo de Díaz Ayuso, la región madrileña se ha convertido en «refugio y esperanza» para los miles de venezolanos que han tenido que tomar «el camino del exilio». El exregidor subrayó que la cercanía de la presidenta, su voz clara y su defensa permanente de los valores democráticos «han sido un aliento moral para millones de venezolanos que no renuncian a la reconstrucción de su país».

Como gesto de reconocimiento, Ledezma entregó a Ayuso una escultura del León de Caracas, icono emblemático de la capital venezolana que se remonta a la fundación de la ciudad en 1567. El encuentro refuerza los lazos entre Madrid y la comunidad venezolana exiliada, que ha encontrado en la región un lugar de acogida ante la crisis política y humanitaria que atraviesa el país caribeño.