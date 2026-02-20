  • ESP
    España América
Política

El exalcalde de Caracas agradece el apoyo de Madrid a los venezolanos en el exilio

Ayuso recibe a Antonio Ledezma, quien la reconoce como «refugio y esperanza» para la diáspora venezolana

El exregidor caraqueño entregó a la presidenta madrileña una escultura del León de Caracas en señal de gratitud por su defensa de la democracia

Ayuso recibe a Antonio Ledezma, quien la reconoce como "refugio y esperanza" para la diáspora venezolana
Ayuso - Antonio Ledezma CM.
Archivado en: Política

Más información

Zapatero utilizó de testaferro a Julio Martínez, detenido en el Caso Plus Ultra, para localizar suelo edificable en Madrid

Zapatero utilizó de testaferro a Julio Martínez, detenido en el Caso Plus Ultra, para localizar suelo edificable en Madrid

¡Cuba colapsa!: el turismo se hunde y el país se queda sin combustible

¡Cuba colapsa!: el turismo se hunde y el país se queda sin combustible

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este jueves en la Real Casa de Correos al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien expresó por escrito su respeto y gratitud hacia la jefa del Ejecutivo autonómico por su «firme compromiso con la libertad y la causa democrática de Venezuela«.

Durante el encuentro, Ledezma destacó que bajo el liderazgo de Díaz Ayuso, la región madrileña se ha convertido en «refugio y esperanza» para los miles de venezolanos que han tenido que tomar «el camino del exilio». El exregidor subrayó que la cercanía de la presidenta, su voz clara y su defensa permanente de los valores democráticos «han sido un aliento moral para millones de venezolanos que no renuncian a la reconstrucción de su país».

Como gesto de reconocimiento, Ledezma entregó a Ayuso una escultura del León de Caracas, icono emblemático de la capital venezolana que se remonta a la fundación de la ciudad en 1567. El encuentro refuerza los lazos entre Madrid y la comunidad venezolana exiliada, que ha encontrado en la región un lugar de acogida ante la crisis política y humanitaria que atraviesa el país caribeño.

Los mejores productos para el hogar

PRODUCTOS DEL HOGAR
Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]