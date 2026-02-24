  • ESP
NEGOCIACIONES REANUDADAS

Cumbre del centroderecha: Feijóo y Abascal conversan durante una hora para limar asperezas entre PP y VOX

PP y VOX reinician los diálogos para evitar una repetición de elecciones en ambas comunidades, con Feijóo y Abascal liderando un acuerdo inminente

Abascal y Feijóo
Abascal y Feijóo. PD
Este domingo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sostuvieron una conversación de una hora que ha servido para aliviar las tensiones entre el PP y VOX en Extremadura y Aragón.

Las negociaciones, que se habían estancado debido a desacuerdos sobre cargos y programas, ahora avanzan gracias a la intervención directa de Génova.

El líder del PP confirmó en Onda Cero que esta charla fue «fructífera», allanando el camino hacia un nuevo marco de diálogo.

Un encuentro previo entre Abascal y Joaquín Bendodo, secretario general del PP, facilitó la implicación de la dirección nacional en las mesas de pacto.

Esto responde a la necesidad de que tanto María Guardiola en Extremadura como Jorge Azcón en Aragón mantengan sus gobiernos, tras haber ganado las elecciones sin contar con mayoría absoluta.

En este contexto, VOX llega a las reuniones con un enfoque dividido en dos etapas: primero, se abordará el programa de gobierno; después, se discutirá la distribución de cargos. Ignacio Garriga, secretario general del partido, lo anunció durante una rueda de prensa, aunque mantiene su negativa hacia Guardiola en la votación del 3 de marzo, abierta a modificaciones si se logran avances.

Por su parte, desde el PP, Cuca Gamarra respaldó la participación activa de Génova «para facilitar acuerdos coherentes con las posturas nacionales». Subrayó la importancia de actuar con «altura de miras» ante el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, Feijóo evitó establecer líneas rojas: «No voy a marcar una línea roja con la tercera fuerza política de mi país», afirmó, refiriéndose a VOX.

Desde su sede en Salamanca, Abascal envió un mensaje claro a Guardiola, Azcón, y también a Alfonso Fernández Mañueco: «Si hay pactos, habrá que cambiar el rumbo». A pesar del desbloqueo, desde Bambú se mantienen abiertos a todas las posibilidades, priorizando la estabilidad.

El enfoque del PP se centra en la proporcionalidad de los votos y la estabilidad institucional. Ambas formaciones buscan evitar unas nuevas elecciones, un riesgo latente si no se alcanza un acuerdo antes del 3 de marzo.

Las negociaciones volverán a retomar esta semana. En lo que respecta a Extremadura, desde VOX exigen mayor representación en consejerías clave como Interior o Igualdad. Mientras tanto, en Aragón ponen el foco sobre educación y sanidad.

RegiónLíder PPExigencias clave de VOXFecha límite
ExtremaduraMaría GuardiolaCambio en programa, cargos proporcionales3 de marzo
AragónJorge AzcónEstabilidad y rumbo ideológico distinto3 de mayo

 

