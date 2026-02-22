El PP maniobra para atraer a los ‘liberales’ exiliados de VOX y tiende la mano a Espinosa de los Monteros

El drama para los de Génova 13 es que los de Santiago Abascal parecen no tener techo.

Tampoco fisuras, porque no ha afectado para nada a VOX que salgan del partido figuras relevantes.

El Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso audaz al acercarse a figuras liberales que han salido de VOX.

Se aferran a lka tesis de que hay en esa zona 400.000 votos que han quedado sin dueño.

Electores de lo que eufemísticamente llama ‘el sector económico de la derecha’.

Su problema, al menos sobre el papel, es que Abascal ha dejado de cortejar a esos sectores hace mucho y centra su mensaje en jóvenes, agricultores y sectorers populares, a los que el Ibex 35 y Wall Street importan un comino.

Según Voz Populi, en un encuentro privado en Madrid, justo antes de finalizar el año, Miguel Tellado, secretario general del PP, se reunió con Iván Espinosa de los Monteros para discutir posibles colaboraciones que refuercen el bloque liberal del partido.

Esta reunión, autorizada por Feijóo, tiene como objetivo atraer a talentos que fueron apartados por Santiago Abascal, como son Rubén Manso, Víctor González o Francisco José Contreras, todos ellos con influencia entre un electorado empresarial que se siente descontento con la evolución de Vox hacia posturas más identitarias.

Esta estrategia cobra fuerza debido a la reciente rebelión de Javier Ortega Smith en la sección madrileña de VOX.

Su expulsión del Ayuntamiento ha reabierto viejas heridas en el partido de Bambú, donde otros como Tomás Fernández o Pedro Fernández podrían terminar en el Grupo Mixto del Congreso, lo que alteraría los equilibrios parlamentarios.

Génova ve aquí una oportunidad para beneficiarse en medio del caos: estos perfiles podrían atraer a votantes liberales que, tras el fracaso de Ciudadanos, no encuentran su lugar ni en un Vox cada vez más radical ni en un PP que necesita renovarse en su discurso económico. Tellado ya ha alabado públicamente a Espinosa, describiéndolo como «tremendamente cabal» durante la presentación de su think tank Atenea, respaldado por figuras como Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo.

No obstante, Vox continúa mostrando una sólida trayectoria electoral, dejando claro que la salida de Espinosa y otros no ha generado ningún impacto negativo. En regiones como Extremadura y Aragón, las encuestas recientes evidencian su crecimiento incesante, impulsado por temas como la inmigración ilegal, la corrupción del PSOE, las dudas del PP y la “burocracia corrupta” tanto en España como en Europa. Según afirma Ignacio Figaredo, portavoz de Vox, su ascenso se debe a que son los únicos que denuncian sin tapujos la «invasión migratoria» y el «fanatismo climático» que asfixia tanto al campo como a la industria. En Castilla y León, se prevé que esta tendencia continúe, con Abascal al frente como figura destacada. Su marca perdura porque basa su mensaje en propuestas claras y efectivas, restando apoyo al PP sin necesidad de depender de liberales exiliados.

Perfiles en el punto de mira

Desde Génova estiman que estas incorporaciones podrían sumar esos tan ansiados 400.000 votos, basándose en los resultados del 23-J y análisis del CIS, logrando así rescatar a la derecha liberal de una posible abstención. Espinosa, a través de su fundación Atenea, ya colabora con antiguos miembros del PP como José Ramón Bauzá y atrae a personas cercanas a Isabel Díaz Ayuso, posicionándose como un nexo ideológico entre ambos mundos. Sin embargo, el PP muestra reticencias para abrir completamente sus puertas debido a recelos dentro del equipo económico –dirigido por Bravo y Alberto Nadal– aunque Feijóo respalda la incorporación de ideas espinosianas para hacer frente al Gobierno actual.

Obstáculos para el PP : Miedo a absorber perfiles con trayectorias firmes que exijan un papel relevante.

: Miedo a absorber perfiles con trayectorias firmes que exijan un papel relevante. Beneficios para los disidentes de Vox : Integración en un proyecto mayor, lejos del ambiente purgatorio impuesto por Abascal.

: Integración en un proyecto mayor, lejos del ambiente purgatorio impuesto por Abascal. Riesgos para Vox en Bambú: Posibles nuevas fugas si Ortega Smith decide saltar al Grupo Mixto, debilitando aún más su cohesión interna.

Feijóo tiene buen ojo para interpretar el escenario: mientras Vox sigue avanzando según las encuestas –como muestra la reciente medición de DYM–, el PP explora caminos hacia el liberalismo con miras a gobernar solo. Se desaconseja ofrecer apoyo a Abascal debido a su falta de experiencia. Espinosa aboga por una «generosidad» entre populares y voxistas para desplazar a Sánchez del poder; no obstante, Génova parece priorizar seducir a sus exmiembros.

Paralelamente, Vox está negociando acuerdos en regiones como Extremadura, Aragón y Valencia, demandando vicepresidencias para evitar convertirse en un «socialismo azul» continuista. Su fortaleza reside indudablemente en Abascal: en Extremadura lideran la oposición al sanchismo; mientras tanto, en Aragón amenazan con bloquear al PP si no hay cambios significativos.

Por último, es curioso notar cómo Espinosa presentó su iniciativa Atenea haciendo guiños tanto a figuras como Meloni como Rajoy; Tellado asistió pese a ciertas tensiones. A pesar de las purgas internas, Vox continúa creciendo en regiones clave sin que Abascal pierda relevancia. Según datos recientes del CIS, hay alrededor de 400.000 abstencionistas liberales dispuestos a cambiar su voto; no obstante, Vox ha aumentado dos puntos en encuestas semanales gracias al tema migratorio.