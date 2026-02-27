El hermano músico de Sánchez se niega a dar su domicilio y promete comparecer en persona

David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno y músico profesional, ha respondido al tribunal con una jugada que combina obediencia y un toque de misterio. La Audiencia Provincial de Badajoz le otorgó 24 horas para que proporcionara su dirección particular, después de haber desestimado la del despacho de su abogado, Emilio Cortés. En lugar de facilitar esta información, su defensa ha optado por presentar su comparecencia personal la próxima semana, eludiendo así el compromiso de revelar dónde reside actualmente.

Este episodio se produce en plena fase preparatoria del juicio oral por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, programado entre el 28 de mayo y el 4 de junio. La causa se centra en la creación en 2017 de un puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, que se alega fue diseñado específicamente para David Sánchez. Tanto el fiscal como las acusaciones populares reclaman tres años de prisión para él, quien se sentará en el banquillo junto a una docena más de acusados, incluyendo al ex presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y al ex asesor de Moncloa Luis Carrero Blanco.

Antecedentes de un caso que no deja de dar sorpresas

La controversia comenzó hace años, cuando Manos Limpias denunció irregularidades relacionadas con la contratación del hermano del líder del PSOE. La juez instructora, Beatriz Biedma, indagó si la plaza se creó a medida, favoreciendo al músico sin los méritos necesarios. En su momento, surgieron interrogantes sobre su paradero: las acusaciones temían que pudiera fugarse a Japón, donde había vivido anteriormente, y pidieron la retirada de su pasaporte. La juez lo consideró desproporcionado, pero exigió conocer su domicilio actual para asegurarse de que permanecía en la península.

En ese momento, David Sánchez proporcionó una dirección en Elvas, Portugal, cerca de la frontera. Ahora, la Audiencia insiste en obtener este dato actualizado porque la ley (artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) demanda notificación personal para las citaciones judiciales. El abogado Cortés había ofrecido su propio despacho como dirección, lo que le valió una reprimenda por parte del tribunal este martes 24 de febrero.

No es la primera vez que el tema del domicilio acapara titulares. En etapas anteriores, parecía que nadie tenía claro dónde trabajaba el músico ni cuál era su residencia habitual. Esta falta de transparencia alimenta sospechas sobre un posible intento por esquivar el escrutinio público; no obstante, legalmente tiene derecho a comparecer en persona como alternativa ofrecida por los magistrados.

¿Qué implicaciones tiene esta estrategia?

La decisión tomada por David Sánchez resuelve temporalmente el asunto: recibirá la citación cara a cara sin tener que exponer su vida privada. Sin embargo, esto prolonga el misterio sobre su rutina diaria en un caso que ya parece sacado de una novela. Si no se presenta la próxima semana, podría enfrentarse a medidas más severas como una orden de búsqueda y captura; aunque por ahora todo sigue su curso habitual.

Desde una perspectiva política, este asunto afecta al Gobierno. El PSOE extremeño, con Gallardo como figura central, observa cómo un presunto «enchufe» dentro de la Diputación pone en entredicho su gestión. La oposición aprovecha para criticar posibles casos de nepotismo mientras que desde el Ejecutivo intentan minimizar las repercusiones. Para el juicio, esta renuencia a facilitar su domicilio podría interpretarse como falta de colaboración; sin embargo, los magistrados parecen conformes con la opción elegida por David.

Con un tono ligero y algo irónico, uno podría preguntarse si David Sánchez está ensayando su próxima obra maestra en algún lugar oculto o si sus compromisos musicales chocan con los judiciales. La defensa ha jugado sus cartas justo al límite: el escrito llegó justo antes del cierre del plazo establecido.

Para ilustrar quiénes son los principales protagonistas:

Acusado clave Cargo relacionado Petición fiscal David Sánchez Coordinador conservatorios 3 años prisión Miguel Ángel Gallardo Ex presidente Diputación Prevaricación Luis Carrero Blanco Ex asesor Moncloa Tráfico influencias

Otros detalles interesantes: la plaza remuneraba alrededor de unos 50.000 euros brutos anuales, y el músico ocupó dicho cargo pese a no tener una residencia fija en Badajoz. Su dirección en Elvas generó dudas debido a su cercanía con España; sin embargo, eso le permitió evitar restricciones para salir del país. Además, Okdiario tituló «da por fin señales de vida», como si el hermano del presidente fuera un fugitivo sacado directamente del cine.

El caso ya acumula varios años llenos de idas y venidas; David siempre ha negado cualquier intención de huida. Veremos si su visita a Badajoz la próxima semana arroja algo más que una simple citación.