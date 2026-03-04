VOX no se fía de que Guardiola cumpla lo acordado y exige garantías para apoyar su investidura

María Guardiola, candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, se enfrenta este miércoles a una votación llena de incertidumbre.

El partido de Santiago Abascal ha hecho saber que no le brindará su apoyo en esta primera ronda sin compromisos claros que aseguren un cambio en temas cruciales como la inmigración ilegal masiva, la bajada de impuestos o el apoyo claro a ganaderos y agricultores. Las conversaciones, impulsadas por la dirección nacional del PP desde Génova, avanzan, aunque todavía sin llegar a un acuerdo definitivo. Todo esto ocurre en un ambiente de desconfianza mutua que recuerda a viejos episodios de la política española.

El debate de investidura se inició el martes con un discurso de Guardiola repleto de guiños hacia VOX. La presidenta en funciones reconoció que no contaba con su apoyo explícito, pero subrayó que «no hay un muro entre nosotros» y eso tras haber afirmado en la anterior campaña electoral que no pactaría con VOX, al que llegó a despreciar calificándolo de «ultraderecha». Lo que sí hizo Guardiola en ese discurso fue mencionar medidas conjuntas de la legislatura anterior, aquellas que «han funcionado», y criticó el Pacto Verde europeo. También defendió reducciones fiscales y cuestionó la gestión migratoria del Gobierno central. Por su parte, Santiago Abascal, líder de VOX, había advertido que el voto dependerá de si Guardiola demuestra un «cambio radical» en defensa de los productores agrarios, la industria, la seguridad en las calles y el control migratorio.

Las tensiones entre ambos partidos tienen raíces profundas. Tras las elecciones del 21 de diciembre, PP y VOX gobernaron juntos en Extremadura desde junio de 2023 hasta julio de 2024, cuando Abascal decidió romper el pacto debido a desacuerdos. En este momento, con 29 escaños del PP y 11 de VOX, se requiere su apoyo para alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación. Si no lo logran hoy, el viernes bastaría con una mayoría simple, quizás con alguna abstención.

Vox ha decidido «resetear» las negociaciones: primero quieren un programa detallado con plazos y garantías antes del reparto de cargos. Ignacio Garriga, secretario general verdiblanco, propone actas para las reuniones con el fin de evitar filtraciones y «torpedeos» mediáticos. Abascal repite que no buscan «sillones», sino cumplimiento: «Primero el qué, luego el quién y con qué garantías». El PP insiste en mantener discreción y evitar una repetición electoral antes del 3 de mayo.

Mientras tanto, Aragón experimenta una situación similar para Jorge Azcón; allí también VOX está votando a favor de sus candidatos en la Mesa de las Cortes. Génova se preocupa por mantener coherencia nacional, priorizando Castilla y León para el 15 de marzo.

¿Qué exige VOX en detalle?

El partido liderado por Abascal está marcando prioridades específicas:

Rebajas fiscales y control del gasto público.

y control del gasto público. Apoyo al campo e industria frente a políticas medioambientales.

e industria frente a políticas medioambientales. Garantías para la seguridad en las calles y medidas autonómicas contra la inmigración ilegal masiva.

y medidas autonómicas contra la inmigración ilegal masiva. Financiación cero para ONGs ideológicas.

Guardiola apeló a lo que ella denomina «política útil» para los extremeños; pidió respeto al «mandato de las urnas» mientras criticaba los bloqueos políticos. Instó al PSOE a reconocer su derrota pero centró sus guiños principalmente hacia VOX, planteando que es momento de elegir entre «estabilidad frente a desesperanza» o «acuerdos frente a revanchismo».

Desde el PP, confían en alcanzar un pacto rápidamente: «Es mejor hacer un buen acuerdo que uno apresurado, pero debería ser posible antes del viernes». Aunque VOX mantiene una postura cautelosa regionalmente, Pepa Millán advierte que todo depende del discurso.