Abascal pone a Feijóo un ‘puente de plata’: acuerdo marco con VOX si el PP rompe todos ‘sus pactos’ con el PSOE

Algo se mueve.

Y en el buen sentido.

Aunque todos juegan al póker y sin enseñar las cartas.

Santiago Abascal ha hecho una oferta clara a Alberto Núñez Feijóo: VOX está dispuesto a firmar el polémico documento marco del PP, siempre que los populares terminen cualquier tipo de pacto con el PSOE.

Esta propuesta llega en plena precampaña para las elecciones en Castilla y León, programadas para el 15 de marzo, donde ambos partidos están evaluando sus fuerzas para formar un nuevo gobierno.

La jugada de Abascal tiene como objetivo aliviar las tensiones generadas por el decálogo de Génova, un texto que establece diez puntos que buscan garantizar estabilidad durante toda la legislatura, incluyendo la aprobación de cuatro presupuestos autonómicos. Feijóo lo presenta como una guía interna para el PP, no dirigida a Vox, pero desde la formación de Abascal lo interpretan como un intento de «domarlos». En una reciente conversación telefónica de una hora entre ambos líderes, se reiniciaron las negociaciones y Vox retiró su demanda de entrar en el gobierno de Extremadura.

En Castilla y León, el foco se centra en Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP, y Carlos Pollán, representante de Vox. Mañueco asegura que su partido marcará las condiciones si obtiene la victoria, desde Valladolid, sin depender de directrices nacionales. Pollán responde con ironía: «Eso es soberbia infinita; los votantes decidirán el 15M». Vox prioriza establecer un programa común antes que repartirse cargos, recordando cómo abandonaron el anterior gobierno por incumplimientos.

Abascal establece condiciones concretas para llegar a un acuerdo: coherencia nacional y disposición al diálogo si se producen cambios reales en las políticas. Jorge Buxadé, portavoz de Vox en Europa, subraya la necesidad de «criterios nacionales» adaptados a provincias como León o Soria. José Antonio Fúster califica el decálogo como «ofensivo», pero insiste en la importancia de seguir negociando.

Prioridades esenciales de VOX para Castilla y León

VOX exige romper los pactos entre PP y PSOE para aceptar el marco. Entre sus demandas destacan:

Control migratorio estricto y defensa del sector agrícola frente a políticas climáticas.

estricto y defensa del sector agrícola frente a políticas climáticas. Reducción fiscal, menos burocracia y lucha contra la okupación.

Apoyo a la natalidad y rechazo al adoctrinamiento en las aulas.

Estabilidad sin «chantajes», pero con un programa vinculante.

El PP también hace guiños: expresa su rechazo a la violencia machista, aunque contempla recortes en partidas consideradas innecesarias; plantea una mezcla energética que incluya energía nuclear; y aboga por fortalecer la atención primaria en sanidad.

EL PANORAMA CERCANO

El Partido Popular y VOX se disputan el escaño que el aumento de la población ha dejado en la provincia de Segovia: pasa de 6 a 7 procuradores en las Cortes de Castilla y León.

La provincia, cuyo censo electoral ha engordado en casi 5.000 personas desde 2022, ha sobrepasado los umbrales que establece la Ley Electoral para que los distintos partidos puedan optar a un diputado.

En las elecciones autonómicas del próximo día 15 de marzo los castellanoleoneses escogerán a un diputado más en la Cámara regional.

Ya no serán 81 sino 82 los procuradores que estén en la próxima legislatura en las Cortes. Con el aumento del número de diputados, también cambia el umbral de la mayoría, que pasa de situarse en los 41 a los 42 escaños.

La conocida fórmula de la Ley D’Hondt rige el sistema de distribución de los escaños que corresponde a cada una de las provincias:

Ávila ( 6 )

) Burgos ( 11 )

) Salamanca ( 10 )

) Segovia (7)

Soria ( 5 )

) León ( 13 )

) Palencia ( 7 )

) Valladolid ( 15 )

) Zamora (7)

En el caso de Segovia, el número de procuradores ha aumentado un escaño y un representante más en las Cortes puede alternar el equilibrio en un parlamento que ya de por sí está fragmentado.

Últimas encuestas en Castilla y León

Las encuestas más recientes, a menos de tres semanas del 15M, muestran un enfrentamiento ajustado:

Partido Intención de voto (%) Escaños estimados PP 42% 30-32 PSOE 28% 20-22 Vox 18% 13-15 Por Castilla y León 6% 4-5 Soria Ya 3% 2

Estos datos provienen de encuestas publicadas recientemente por medios como ABC y El Mundo. Aunque el PP lidera las intenciones de voto, no logra alcanzar la mayoría absoluta; mientras tanto, Vox ha experimentado un aumento significativo que podría ser clave para formar gobierno. Si Mañueco no supera el umbral del 50%, Pollán podría jugar un papel decisivo.

Feijóo toma las riendas en negociaciones relacionadas con Extremadura, Aragón y posibles movimientos en Andalucía, aplicando el marco «vinculante» en todo el país. Desde Vox han dejado claro que no aceptan condiciones previas y buscan establecer un «proyecto político común». Abascal ha advertido: «El PP no nos engañará otra vez», durante un mitin celebrado en Arévalo.

En Castilla y León, Pollán asegura que no defraudará: su enfoque priorizará los programas sobre los cargos políticos, criticando los pactos previos del PP con PSOE relacionados con CGPJ o TVE. Buxadé recalca la necesidad de coherencia con los acuerdos alcanzados en Valencia o Murcia.

Entre curiosidades destaca que Vox celebra tener un «interlocutor único» nacional del PP, poniendo fin a lo que consideran «17 PP distintos». Feijóo bromea sobre no querer «tutelar» a los barones regionales; sin embargo, Génova sigue tomando protagonismo. En 2021, Vox entró en la Junta cyL con 13 escaños; ahora las encuestas les otorgan una fuerza similar. Abascal ha utilizado términos como «salvajes» al criticar el decálogo, apuntando directamente a Feijóo dentro del contexto precampaña.

Datos adicionales: El documento del PP menciona explícitamente la energía nuclear como un guiño hacia Vox; además rechaza subsidios destinados a aquellos que consideran «aprovechados». En Castilla y León, las realidades difieren notablemente entre provincias como León y Soria, tal como reconoce Buxadé.