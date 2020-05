Un fuerte despliegue policial no silencia al barrio de Salamanca: cacerolada y manifestantes en Núñez de Balboa

Los vecinos de Salamanca no retroceden.

A pesar del fuerte dispositivo policial enviado por Fernando Grande-Marlaska, Núñez de Balboa vuelve a ‘rugir’ en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y su nefasta gestión de la crisis del coronavirus.

La Delegación del Gobierno intentó acallar las críticas con un dispositivo policial de gran magnitud que estaba situado cuatro puntos estratégicos: la calle Núñez de Balboa, calle Conde de Triviño, avenida de los madroños y avenida Ventisquero de la Condesa.

La presencia de la policía solo generó que los vecinos empezaran su protesta unos minutos más tarde. Sin embargo, el sonido de las cacerolas y los gritos fue creciendo hasta llegar al mismo nivel que los días previos.

A pie de calle, también hay vecinos que manifiestan su rechazo al Gobierno, pero evitan caer en provocaciones que desvirtúen su causa o pongan en peligro la salud pública. En este sentido, se ha guardado la distancia recomendada y se ha utilizado mayoritariamente las mascarillas.

Aunque las imágenes en la calle no son tan multitudinarias como la del día anterior, el ambiente de rechazo al Gobierno y al uso de las fuerzas de seguridad para silenciarlos es mucho más potente.

Merece la pena escuchar lo que dice este vecino de la calle Núñez de Balboa. Megáfono en mano, ha dicho verdad tras verdad. ¡Bravo! 👏👏👏👏👏👏👏👏🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸pic.twitter.com/qSGvQOfDuC — Raúl🇪🇸💚🇪🇸 (@Raulvalencia00) May 14, 2020

[20.47] Así suena la cacerolada en Núñez de Balboa. No hay aglomeraciones. No llega a 100 ciudadanos paseando con banderas y cacerolas. Hay muchísimos medios de comunicación. pic.twitter.com/8CwwdyoZDZ — Manuel Viejo (@LoloViejo) May 14, 2020

Las órdenes de la Policía

Según publica OkDiario, el Ministerio del Interior transmitió unas órdenes específicas para los agentes que se encuentran en el barrio de Salamanca:

«Se tiene información que ciudadanos y colectivos, aprovechando la franja horaria de 20 a 23 horas, donde se puede salir a dar paseos o a practicar ejercicio, se concentrarán para pedir la dimisión del Gobierno», empieza la notificación a los agentes.

A partir de esa explicación se pasa a las órdenes concretas y directas: «Mediante el uso de la megafonía informaremos a esos presuntos concentrados, que no pueden quedarse parados, que están habilitados para pasear o practicar deporte pero no para concentrarse, máxime cuando no se cumple ni el distanciamiento social entre ellos».

La Guardia Civil se planta contra Sánchez

El portavoz de JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), Tomás Quesada, defendió que no es un delito salir a pasear con una bandera de España. En este sentido, se mostró en contra de las identificaciones de ciudadanos que sólo mostraban su rechazo al Gobierno a través de ondear la bandera.

Sin embargo, durante su participación en el programa ‘Cuatro al Día’ de este 13 de mayo dejó claro que si “llevar una bandera no está tipificado como ningún delito”, sí lo está que no se respeten las franjas horarias y distancias de seguridad establecidas en el proceso de desescalada del estado de alarma.

Un análisis que realizó ante la polémica centrada en los barrios de Madrid, donde se han registrado ‘manifestaciones de barrio’ contra la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Las mismas donde el ministerio del Interior solicitó una fuerte presencia policial.

Quesada recordó la falta de test diagnósticos y de equipos de protección siguen siendo la gran asignatura pendiente de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska con los agentes de la Benemérita.

En este sentido, indica que la dotación de los equipos está siendo irregular y que algunos de los agentes ya cuentan con ellos, mientras que otros deben seguir improvisando. En la misma línea, precisó que “existe un importante número de agentes sin pasar los test diagnósticos”.

Dos aspectos que considera fundamentales, más aún cuando van avanzando las fases de la desescalada y los agentes de la Guardia Civil están en contacto con un mayor número de ciudadanos y, por ende, con más posibilidades de contagio.