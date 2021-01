No lo verá en laSexta ni en TVE: un marroquí finge en Cáceres una agresión de guardias civiles

Menos mal que había un vecino grabando.

El vídeo no lo verá usted ni en TVE de Cintora ni en laSexta de Ferreras, pero se ha vuelto viral en las redes sociales y en internet. De haber sido cierta y probada la agresión de los guardias civiles, entonces los canales de la progresía sí le hubieran dado sitio.

Este episodio en concreto ha ocurrido en Talayuela, en Cáceres (Extremadura). Una patrulla de la Guardia Civil acude a un aviso: unos individuos de nacionalidad extranjera están intentando entrar en una vivienda abandonada. Al llegar, los vecinos informan de que son cuatro los que hay en la calle y suelen entrar en el edificio.

Lo sucedido ya es historia, una vez comienza la identificación. Uno de ellos, marroquí, simula de manera lamentable la agresión de ambos agentes. Una muestra de un fenómeno que se ha extendido por nuestro país. Caldo de cultivo ideal para que determinados partidos políticos, como la izquierda populista de Podemos y los nacionalistas catalanes y ‘bilduetarras’ señalen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denunciando ‘torturas’.

En la grabación, al facineroso se le escucha perfectamente decir a los agentes esto: «Me vas a dar el número de identificación, el tuyo y el tuyo (les dice a los agentes) y como me rompas el móvil me lo vas a pagar, te lo juro por mi madre”. A continuación, cae al suelo fulminado y fingiendo una agresión.

“¡Me ha pegado, me ha pegado en la cara! Os voy a denunciar a los dos, no me toquéis”