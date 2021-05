Una juez absuelve al Mosso que gritó a un CDR «la República no existe, idiota» y al que la Generalitat quiso arruinar la vida

El agente de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d’Esquadra sometido a expediente disciplinario por el Departamento de Interior de la Generalitat catalana por decirle a un manifestante y agente rural «La República no existe, idiota» ha quedado absuelto por el juez.

En 2018, este mosso fue grabado mientras le decía a un manifestante en Barcelona que la república catalana no existía y lo sancionaron. Ahora, según avanza OKDiario, una juez anula la sanción y lo argumenta con todo tipo de detalles: «es un hecho fáctico».

El mosso, objetivo del independentismo

El 21 de diciembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona, un gesto para normalizar que el Ejecutivo de puede reunirse en cualquier parte del Estado español sin incidentes.

Pero sí los hubo. Y ahí empezó todo.

El primer consejo de Ministros celebrado en Barcelona desde 1978 estuvo precedido de múltiples protestas, fue acogido por una organizada repulsa desde los CDR y se despidió con una multitudinaria manifestación. El saldo fue de 60 heridos y 13 detenidos en una sola jornada.

La defensa del sancionado: argumenta que es un «dato objetivo»

La difusión del vídeo puso al mosso sancionado en el punto de mira de todo el independentismo.

La Generalitat, que aún se lamía las heridas por su desastrosa declaración de independencia fallida, le colocó como el chivo expiatorio perfecto. Y por eso lo sancionó.

Argumentó el policía autonómico que cuando lo dijo estaba cansado y acosado, que la famosa frase forma parte de una conversación mucho más amplia y que no tenía intención alguna de insultar.

La Generalitat quería arruinarle la vida. El abogado del antidisturbios, José María Fuster-Fabra, adviertió a Interior de la comisión de «un posible delito de prevariación» y de un «agravio comparativo».

Sostenían que la primera parte de la frase «la república no existe» es un dato absolutamente objetivo reconocido unánimemente incluso por los propios políticos imputados en el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo» y que el término «idiota» significa, entre otras acepciones, «que carece de toda instrucción».

La Justicia les da la razón

El diálogo rezaba del siguiente modo:

Mosso d’Esquadra: «¿Tú eres funcionario como yo o qué?». Guardia forestal: «Sí». Mosso d’Esquadra: «Entonces defiéndeme a mí y no a estos hijos de puta». Guardia forestal: «Yo defiendo la república». Mosso d’Esquadra: «¡Qué república ni qué cojones! ¡La república no existe, idiota!»

La juez ha enfatizado que la conversación grabada se produce entre dos funcionarios uniformados, no con un ciudadano común. Si no, se pregunta la juez, ¿a qué viene que un tipo se manifieste uniformado si no es para diferenciarse del resto de ciudadanos?. Incontestable argumento.

La magistrada pone el sentido común que le falta al independentismo es en la valoración de la frase «la república no existe». Su señoría afirma que esa frase «no puede ser merecedora tampoco de reproche al tratarse de un elemento fáctico».