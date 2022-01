Levántate Ok / Cárdenas: «Twitter es esa mierda para los que tienen tiempo, para los que se movilizan en la izquierda»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador Levántate OK, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 10 de enero de 2022 que supone el verdadero arranque del año a todos los niveles.

En esta ocasión, muy cabreado el comunicador con el informe del Defensor del Pueblo valenciano que asegura que en el caso de los abusos a menores en la Comunidad Valenciana hay una serie de barreras políticas que están dificultando la investigación:

Ya saben, que en ese espinoso asunto aparece el escándalo del exmarido de Monica Oltra, sobre el abuso a una menor, con todo lo que eso conlleva a nivel político:

Es gravísimo. Me parece increíble que se pueda denunciar que los poderes fácticos están evitando que se puedan investigar esos abusos por parte de mucho poder. Y sin embargo en España no pasa nada… Es muy grave. Pero no pasa nada. España no se moviliza.