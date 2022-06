El socialista Espadas falseó los datos de su domicilio para ‘colar’ a sus hijos en el Colegio de los Salesianos

Tienen mas cara que espalda.

Hablamos del PSOE, esa banda que arropa embobada a Pedro Sánchez, tragando sumisa ante sus us pactos con los proetarras de Bildu y sus claudicaciones ante los golpistas catalanes, confiando en conservar el puesto, la paga y el chiringuito.

Y lo hacen sin vergüenza. Incluso asumiendo riesgos ‘suicidas’ y exponiéndose al ridículo total.

Un buen ejemplo de lo atolondrados que los socialistas, en este caso andaluces, es lo que revela este 7 de junio de 2022 el periodista Borja Jiménez en OKdiario.

Resulta que el PSOE-A ha escogido para colocar su propaganda electoral un lugar emblemático para el socialismo en Sevilla.

Se trata del terreno en el que se levantaba el prostíbulo Don Ángelo, donde altos directivos de la Junta socialista de Andalucía dilapidaron, al menos y que se sepa, 25.277 euros de los parados andaluces.

Ahora se ha levantado en ese mismo lugar una farmacia y sus alrededores están repletos de cartelería socialista y caras de Juan Espadas, candidato del PSOE andaluz y consejero de aquella Junta de Andalucía socialista condenada por haber malversado un mínimo de 680 millones de euros.

Y como las pifias nunca llegan solas, Borja Jimenez también revela sobre el PSOE-A que Juan Espadas, su jefe y candidato del PSOE de Andalucía, mintió a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 2001 a la hora de dar la dirección de su domicilio con el objetivo de ganar más puntos de cara a escolarizar a sus hijos en el centro Salesianos Santísima Trinidad de Sevilla.

Se trata del mismo colegio al que él fue cuando era joven… y donde finalmente logró meter a sus hijos gracias a este fraude.

Si a la candidata de VOX, Macarena Olona, la izquierda y el PSOE le dijeron de todo por su empadronamiento en la localidad granadina de Salobreña, el candidato socialista, Juan Espadas, tendrá que explicar por qué mintió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 2001 y dio un domicilio falso para tratar de lograr así una plaza para el colegio de sus hijos.

Y es que Espadas, que reside cerca de la estación sevillana de Santa Justa, fijó falsamente su domicilio en la avenida de Miraflores, en casa de sus padres, para obtener así más puntos y lograr escolarizar a sus hijos en el colegio deseado. En suma, que el candidato socialista mintió y cometió un fraude de libro en un momento en el que, además, era cargo público al ostentar el puesto de director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de la Junta de Andalucía con el Gobierno de Manuel Chaves. Si alguien, por razones obvias, estaba a obligado a decir la verdad era él, que ostentaba un puesto de responsabilidad.

La prueba que evidencia el fraude de Juan Espadas está en el propio Boletín Oficial de Andalucía del 28 de agosto de 2001 que reconocía no encontrar al señor Espadas en esa vivienda. Y es que en ese boletín citan al hoy candidato socialista por anuncio al no haber sido encontrado en el domicilio que dio para que sus hijos pudieran ser escolarizados. No lo encontraron, porque no residía en él y, tras descubrirse el engaño, sin embargo, Espadas logró su propósito.

O sea, que el mismo que acusó a Macarena Olona de empadronarse de manera fraudulenta, cometió un fraude en toda regla. Esta es la doble moral de la izquierda, este es el cinismo del PSOE. ¿Qué se puede esperar de un candidato que pretende dar lecciones de ética cuando él falseó un documento a conciencia?