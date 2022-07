Alfonso Serrano (PP) sacude a Javier Casal (SER) por “demagogo” y a Ignacio Escolar por su bulo contra Ayuso

Alfonso Serrano no dejó títere con cabeza en las redes sociales.

El secretario general del PP en Madrid cargó contra el periodista Javier Casal por publicar en redes sociales un mensaje en el que acusaba a la Asamblea de Madrid de trabajar poco.

El periodista de la SER y director de Contenidos en Radio Madrid publicó en su cuenta de Twitter: “Asamblea de Madrid. Sin actividad plenaria en julio. Sin actividad en agosto. Sin actividad en enero. ¡Buenos días!”. Un mensaje que no gustó al ‘popular’, quien le acusó de “demagogo populista”.

Serrano decidió poner los puntos sobre las íes y le respondió con un contundente: “Estimado Casal. No caigamos en la demagogia populista. No te pega. Trabajo diputados (TODOS) va más allá de los plenos semanales. De igual manera yo podría decir que: Presentadores de telediario: 1 hora al día Locutores de radio: 25 minutos de L-V Y se que no es así B Días!”.

El secretario general del PP también aprovechó para meterle este 14 de julio un varapalo a Ignacio Escolar por su nuevo bulo contra Isabel Díaz Ayuso.

Desde elDiario.es publicaron que “Anticorrupción acusa a Ayuso de buscar una ‘investigación de corte inquisitivo’ contra una empresa ligada a la familia de Pedro Sánchez”. Sin embargo, se trataría de una nueva ‘fake’ del diario de extrema izquierda.

El ‘popular’ dejó con el culo al aire, de nuevo, a Escolar con un contundente “esto es mentira”.

Por lo que explicó que “la Fiscalía no acusa a Ayuso de nada, ni siquiera a los denunciantes. Dice que al no haber indicios no sigue con más actuaciones (denunciantes no piden ninguna) porque eso sería inquisitivo. En ningún momento califica así la denuncia”.

Finalmente, le mete un último ‘zasca’ con el hashtag: #YLoLlamanPeriodismo.

En un intento de salvar a sus compañeros de la izquierda y extrema izquierda, el consejero estatal de Podemos, Roberto Sotomayor, intentó desacreditar a Serrano después de que el ‘popular’ compartiese la noticia del ‘zasca’ del PP de Madrid a Jorge Javier Vázquez por su ruin ataque a Ayuso.

“okdiario, ChicRevista… Estáis poniendo alto el nivel del periodismo!”, publicó en su cuenta de Twitter Sotomayor, quien también salió trasquilado de inmediato: “Lecciones de periodismo de un tipo que escribe en el libelo que Iglesias creó para PODEMOS con la dirección de Dina”, ironizó la mano derecha de la presidenta madrileña.