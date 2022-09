Bestial bronca entre Ciudadanos y VOX en pleno Parlamento: «¡Imbécil!»

Andan las cosas bastante revueltas en Castilla y León entre dos partidos políticos particularmente: los de entrada, VOX, y los de salida, Ciudadanos.

Y es que los primeros le arrebataron, con Juan García-Gallardo, la vicepresidencia de la Junta a los segundos, con Francisco Igea.

Fue después de arduas negociaciones entre los partidos del nuevo gobierno que arrojaron las urnas allá por febrero de 2022, pero lo cierto es que estas desavenencias poco salpican al presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

En el pleno en el parlamento regional de este 20 de septiembre de 2022 se vivieron momentos realmente tensos entre los protagonistas comentados. Igea y Gallardo, con duras palabras, dedos señalándose y hasta gruesos insultos.

«Imbécil», «presunto delincuente», «baje ese dedo» o «es usted una vergüenza», entre las joyas del día.

Y es que tampoco extrañan estos comportamientos en el seno de la gobernabilidad en Castilla y León.

Recuerden, si no, cómo terminó aquel ejecutivo de Ciudadanos y PP, con Mañueco convocando elecciones y el naranja rajando en una radio:

«Quien hace esto no es un hombre de bien. Yo no tenía ni más remota idea de esto. Una persona que convoca elecciones en este momento, deshace toda la política sanitaria y pone en riesgo, a la población por interés partidista, no es un hombre de bien».