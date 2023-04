Un concejal del PSOE se ‘cuela’ en una procesión para “insultar y amenazar” al candidato de VOX

El socialista José Alonso Garrido protagonizó un vergonzoso episodio en la procesión de la Semana Santa de San Juan de Aznalfarache.

El concejal de Seguridad Ciudadana se habría ‘colado’ en el acto para llegar hasta donde se encontraba el candidato de VOX a la alcaldía, Ángel Bordas, a quien habría no solo insultado, sino también amenazado, según denunció el partido de Santiago Abascal.

Bordas criticó que el socialista “montó un intolerable y bochornoso espectáculo el Sábado de Pasión, un día importantísimo para nuestro pueblo”. Una denuncia que llegó acompañada de un vídeo, donde se observa al concejal de Seguridad Ciudadana llamar «perros» a los integrantes de VOX.

“Al concejal de Seguridad Ciudadana, José Alonso Garrido, le ha debido doler mucho que gracias a VOX se haya destapado que en su día fuera condenado por un delito contra la seguridad del tráfico, puesto que el Sábado de Pasión, en la salida procesional de la Hermandad de San Juan Bautista, concretamente a la salida del Santísimo Cristo del Amor, se dirigió a los miembros de nuestro equipo de coordinación con gritos, amenazas e insultos, estando fuera de sí”, indicó Bordas.

A lo que agregó: “También fue VOX quien destapó el caso de corrupción relacionado con la moneda “Ossetana”, que afecta al gobierno local socialista”.

El candidato recalcó que “es obvio que el concejal socialista no estaba en sus cabales. Y encima, San Juan tiene un problema serio con respecto a la seguridad y él es el máximo responsable, puesto que en vez de buscar soluciones, sigue enfrentado a la Policía Local, con todo el perjuicio que ello acarrea y más todavía en estas fechas”.

“San Juan de Aznalfarache está continuamente en el candelero debido a los escándalos y las corruptelas de los socialistas y este lamentable episodio no es sino una muestra más de quien se cree que nuestro pueblo es su cortijo. No tienen respeto por la fe y las tradiciones de los sanjuaneros. Pero desde luego, en VOX no vamos a permitir más abusos», zanjó.