Escrito de rectificación a Periodista Digital por parte del Director General de Comunicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

SOLICITUD DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN A PERIODISTA DIGITAL

JOSÉ ANTONIO DE JESÚS GONZÁLEZ, en calidad de Director General de Comunicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en base al artículo primero de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, que dice que «toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio», solicito al medio de comunicación PERIODISTA DIGITAL la siguiente:

RECTIFICACIÓN

Primero.- La información recogida en PERIODISTA DIGITAL en su versión digital bajo el título Nueva burrada de Page: las camillas no caben en los ascensores del nuevo Hospital de Guadalajara con este enlace

https://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/20230412/nueva-burrada-page-camillas-caben-ascensores-nuevo-hospital-guadalajara-noticia-689404903826/ y firmada por D. Mario Lima en la fecha 12-04-2023 ha sido elaborada sin consultar/contrastar en ningún momento a la parte aludida, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Segundo.- En contra de lo que se dice en dicha información tanto en el titular destacado como en el cuerpo de la noticia, es rotundamente falso que «las camillas no caben en los ascensores del nuevo Hospital de Guadalajara».

Tercero.- Sobre esta cuestión se ha ofrecido información oficial desde la propia Gerencia del Hospital de Guadalajara en la que se aclaran todas las dudas al respecto y se deja absolutamente claro que las camillas y las camas tanto estándar como las especiales de UCI sí caben en los ascensores existentes en ese centro hospitalario tras su ampliación junto al personal que acompaña en el traslado de pacientes, algo que se puede comprobar in situ y con las pruebas gráficas o audiovisuales que sean necesarias al respecto. Aún con todo, le informamos que los elevadores de la ampliación del Hospital de Guadalajara tienen unas medidas de 240 por 140 centímetros, mientras que las camas de UCI tienen una medida de 215 por 105 cms. Y sus dimensiones externas máximas, con la cama plenamente extendida (para pacientes de muy elevada estatura) es 237 por 105 cms, y su altura va, según se regule, de 44 a 82 cms.

Cuarto.- La normativa respecto a las dimensiones de los ascensores en el Hospital de Guadalajara se cumple de forma estricta y no hay nada que ocultar, por lo que entendemos que la información elaborado por su medio no se ajusta a la verdad ni al rigor que debe imperar siempre en la información que se publica en un medio de comunicación, a no ser que se elabore con otras intenciones.

Quinto.- En el afán y compromiso de mejora y revisión continua de los procedimientos con las y los profesionales de la Sanidad pública, en base a las recomendaciones, la Gerencia del Hospital de Guadalajara estimó la necesidad de dotarlo de un nuevo elevador de mayos dimensiones entre las plantas 0 y 1, exclusivamente destinado a determinantes pacientes de UCI que, por su situación, precisan de mayor aparataje junto a su cama, y para los que se recomienda el traslado con mayor número de profesionales.

Sexto.- Además, como información complementaria, es rotundamente falso que no se vayan a seguir trasladando servicios al Hospital de Guadalajara: los traslados no se detienen y, de hecho, en estos días está previsto que comience a funcionar en la ampliación todo el área de Geriatría, de ahí que sea igual de grave la alarma que se pretende generar al afirmar literalmente que «la nueva infraestructura requiere de una inversión de más de 207.000 euros. En caso de no contar con estos fondo, se pone en riesgo la viabilidad del proyecto de ampliación», una afirmación que no se sostiene en ninguno de sus extremos, ya que existe partida presupuestaria y en ningún momento se pone en riesgo la viabilidad de este centro hospitalario, que desarrolla su actividad con total normalidad en el proceso que está llevando a cabo.

Séptimo.- En base a la normativa del derecho de rectificación, artículo tercero, exigimos al director de PERIODISTA DIGITAL la publicación o difusión íntegra de la rectificación. dentro de los tres días siguientes a la recepción, con relevancia semejante a aquella en la que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, y en todos aquellos canales por los que pudiera haberse difundido (periódico, web, redes sociales, etc.).

Octavo.- De no proceder a la rectificación en el plazo señalado, o se hubiese notificado expresamente por el director del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los sietes días hábiles siguientes ante el Juez de Promera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.